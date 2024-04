Rafa Nadal crea su propio campeonato de pádel de la mano de NDL PRO-HEALTH

El tenista español Rafa Nadal ha decidido lanzarse al mundo del pádel con la creación de su propio torneo, el Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group, un circuito que pretende "dar a conocer los valores, la metodología y el ADN" de su academia de tenis, según un comunicado emitido este jueves. "Nadal ha decidido lanzarse a promocionar el mundo del pádel fundando el Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group, un novedoso circuito que pretende dar a conocer los valores, la metodología y el ADN de su academia de tenis en el entorno del pádel amateur", anunció el tenista. La Rafa Nadal Academy by Movistar, creada en 2016, ya mostró su interés por el pádel con el desarrollo de programas formativos para jóvenes y para adultos y la organización de numerosos torneos de pádel, incluyendo un evento Challenger de World Padel Tour. Recientemente, Álex Ruiz y Franco Stupaczuk, del equipo Rafa Nadal Academy powered by Richard Mille, llegaron a la final masculina de la Hexagon Cup, logrando la tercera posición en la clasificación general. Sin embargo, con la creación de su torneo, el tenista de Manacor entra "de lleno" en el mundo del pádel. En su primera edición llevará a cabo seis pruebas en Santander (Club G-6, del 6 al 9 de junio), Madrid (Club La Masó, del 28 al 30 de junio), Valladolid (Club Raqueta Valladolid, del 5 al 7 de julio), Málaga (Nac Club de Pádel Nueva Alcántara, del 12 al 14 de julio, Alicante (Club Padelpoint La Nucía, del 23 al 25 de agosto), Barcelona (Vallparc, en septiembre), y culminará la temporada en Mallorca. La prueba final se disputará en las propias instalaciones de la Rafa Nadal Academy (Manacor), del 8 al 13 de octubre. Cada equipo del Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group estará compuesto por un mínimo de seis jugadores, que conformarán tres parejas en cada eliminatoria. En cada una de las pruebas se garantizará que cada equipo dispute un mínimo de dos eliminatorias. Además, en cada una de las pruebas se disputarán dos categorías masculinas (Viper, nivel alto, y Veron, nivel medio) y dos categorías femeninas (Energy, nivel alto, y Stima, nivel medio), en las que los equipos intentarán coronarse en su ciudad y entrar en el sorteo de la plaza que permitirá disputar la prueba final de Mallorca. Para poner en marcha el circuito, la Rafa Nadal Academy by Movistar ha decidido apoyarse en el patrocinio de NDL PRO-HEALTH, la innovadora línea de complementos alimenticios creada con la base de la experiencia profesional de Rafa Nadal y la calidad científica de Cantabria Labs, que tiene los deportes de raqueta/pala grabados en su ADN. Valga como ejemplo la reciente incorporación como embajadores de la firma de Gemma Triay y Álex Ruiz, dos de los más destacados representantes españoles en los circuitos de pádel profesional más importantes del mundo, con la misión de dar a conocer sus productos entre los aficionados de todo el planeta. En todas las sedes del Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group, NDL PRO-HEALTH dispondrá de un estand, ofrecerá productos en los welcome packs y regalará lotes a los ganadores de cada torneo, además de inspirar energía con su logo desde las camisetas de todos los participantes, el photocall y el branding de todo el circuito en general. La innovadora gama de productos NDL PRO-HEALTH, disponible en la web de NDL y en cualquiera de las principales plataformas de venta online, cuenta con tres líneas diseñadas para dar respuesta a las diversas necesidades de cada tipo de deportista: EVERYDAY, pensada para cuidarse y prevenir y cubrir las necesidades físicas y mentales diarias del deportista; PERFORMANCE, para ayudar a maximizar el rendimiento durante la práctica deportiva, y RECOVERY, que ayuda a encontrar el equilibrio y a recuperar el organismo integralmente para conseguir una recuperación óptima tras hacer deporte.