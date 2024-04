Puertorriqueño Josué Comedy regresa a EE.UU. con su espectáculo 'Soy un papá fresita'

Miami, 18 abr (EFE).- El popular comediante puertorriqueño Josué Comedy anunció este jueves una nueva gira por Estados Unidos de su espectáculo de humor 'Soy un papá fresita', una comedia para "reír en familia".

Con cerca de 40 funciones en Puerto Rico y Estados Unidos en 2023, Josué Comedy visitará los próximos meses siete ciudades estadounidenses con la gira 'Soy un papá fresita, del Choli pa' USA', que comienza el 22 de junio en Tampa (costa oeste de Florida).

La gira concluirá el 9 de noviembre en Reading, Pensilvania.

"Ni yo me lo creo. El 14 de enero llegamos a Puerto Rico pensando que esta gira se cerraría en el Coliseo de Puerto Rico. Lo que sucedió allí fue tan increíble que cambió todos nuestros planes. La gente lo pidió y por eso le daremos una última ronda en Estados Unidos", dijo en un comunicado el comediante.

Josué Comedy invitó a la gente a asistir a este espectáculo pensado para "reír en familia" y que mucha público estadounidense no pudo ver en 2023, razón por la que el puertorriqueño decidió emprender 'La última ronda' en este país.

"Siempre he dicho que soy un hombre fresa. Hay cosas que por más que quiera, no me salen. Tengo muy claro que existen tareas que jamás podré enseñarle a mi hijo y por eso escribí este 'show'", añadió.

"Si no te ríes conmigo, te ríes de mí", apostilló Josué Torres, conocido en las redes sociales como Josué Comedy, sobre un espectáculo que invita al público a reírse de "las deficiencias de Josué como hombre latino".

La gira llevará su espectáculo de humor también a Orlando (Florida), Parma (Ohio), Andover (Massachusetts), Syracuse (Nueva York) y Buffalo (Nueva York). EFE

