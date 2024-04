(Previa) El Leganés visita a un viejo amigo con el liderato asediado

El Leganés abre este viernes la jornada 36 de LaLiga Hypermotion necesitado de sumar de tres para no debilitar más su liderato en su visita al Tenerife, mientras que la pelea por el ascenso directo estará marcada por partidos contra rivales que se juegan la permanencia. A este tramo final de Segunda le sobran ya calificativos y sólo hace falta mirar un poco la clasificación para ver que la cosa está bien apretada una temporada más. El 'Lega' mantiene su liderato de más de medio curso con 62 puntos, pero a cuatro tiene a Eibar, Espanyol y Real Valladolid. Después de tres empates seguidos, el equipo 'pepinero' necesita ganar y el próximo escollo es un Tenerife que ha vivido una temporada irregular. En el banquillo de los canarios está Asier Garitano, técnico con el que el 'Lega' logró su único ascenso a Primera División en 2016, y que ya les hizo un favor hace dos jornadas ganando al Eibar. Un ciudadano ilustre, por el que aún se pide una calle con su nombre al sur de Madrid, se cruza ahora en el intento de otro ascenso pepinero a la elite. Con todo, nadie vive tranquilo estas últimas jornadas y los aspirantes tendrán un fin de semana de los que huele a trampa de lejos. El Eibar se enfrentará a un Alcorcón que lleva cuatro jornadas sin perder para lograr verse fuera de los puestos de descenso por tres puntos. Mientras, el Espanyol recibe a un Andorra que no quiere quedarse sin margen de error, a tres puntos de la salvación. Por otro lado, el Valladolid visita a un Amorebieta que marca la zona de descenso pero que está en su mejor momento de la temporada, con sólo una derrota en los últimos diez partidos. Si unos se juegan la gloria, otros se juegan la vida, con lo que las diferencias sobre el césped no serán las que se ven en la tabla. Además, Real Sporting y Real Oviedo, empatados en 55 puntos cerrando la zona de promoción, tratarán de defender ese 'Top 6' en sus partidos contra Elche y Mirandés. El conjunto ilicitano (54) estaba hace nada peleando por el ascenso directo, pero cuatro jornadas sin ganar le obligan a reaccionar. --HORARIOS DE LA JORNADA 36. -Viernes 19. Tenerife - Leganés 20.30. -Sábado. Amorebieta - Real Valladolid 14.00. Racing Club - Levante 16.15. Villarreal B - Racing de Ferrol 16.15. Elche - Real Sporting 20.30. Huesca - Real Zaragoza 21.00. -Domingo. Espanyol - Andorra 14.00. Eibar - Alcorcón 16.15. Eldense - Albacete 16.15. Mirandés - Burgos CF 18.30. -Lunes. Cartagena - Real Oviedo 20.30.