"Power hour": El método para limpiar tu casa sin grandes esfuerzos

¿Cuántas veces has empezado a limpiar y solo de pensar en lo desordenada y/o sucia que está tu casa te has agobiado? Trabajo, rutinas, colegios, mascotas... Siempre vamos de un lado a otro sin disponer de todo el tiempo que nos gustaría y si además sumamos las tareas domésticas ya no nos salen las cuentas. Y cuando llega el fin de semana ¿A quién le gusta ponerse a limpiar la casa? No es uno de los planes más apetecibles cuando se ha estado toda la semana ajetreados. Por ello, para que la limpieza de tu hogar no te robe el tiempo que necesitas para descansar y disfrutar de lo realmente importante, es necesario incorporar rutinas sencillas para tener una casa limpia y ordenada con el menor esfuerzo posible. El método 'Power Hour' es un sistema en el que dedicas toda tu atención a realizar una tarea durante una hora. Si consigues hacerlo sin distraerte podrás mantener el orden en tu hogar de forma sencilla. Casi siempre llevamos el botón automático encendido y esto provoca en muchos momentos no tener nuestro hogar ordenado y limpio como nos gustaría. Bissel asegura que lo más importante para ahorrar en tiempo y esfuerzos es una buena organización, de ahí que tengamos que ser realistas y marcar objetivos realistas para evitar agobiarte antes de empezar a limpiar. Por tanto, intentar hacerlo todo de una no es opción porque saturarte de obligaciones no es la mejor de las ideas, así que lo primero a tener en cuenta es priorizar las tareas que sean más urgentes o las partes del hogar que estén menos limpias. No dejes de hacer una lista con lo imprescindible, con lo que sí o sí hay que terminar -como poner la lavadora, fregar los platos, o recoger la habitación de los niños- pero recuerda que es mejor involucrar a toda la familia y no solo encargarte tú, ya que la colaboración familiar es esencial porque la obligación es de todos. Planificar, simplificar y optimizar las tareas para que repartamos el esfuerzo de forma equilibrada durante la semana y para que la casa permanezca limpia durante más tiempo. Ten los productos de limpieza que vas a necesitar, organiza todo y así no vas perdiendo tiempo buscando según vayas usando. Durante esa hora es recomendable abrir las ventanas para renovar el aire de las estancias, aunque sea quince minutos. Si ventilas siempre, la casa huele mejor con un aroma más limpio y fresco. Para eliminar el desorden tan solo hay que recoger y ordenar, a veces, parece sencillo, pero en esta hora es importante centrarse e ir recogiendo todo lo que no esté en su sitio y si hay que tirarlo, se tira. Como dicen los gurús del orden que sigues en Instagram 'menos es más'. Ahora que todo está recogido es más sencillo limpiar todas las superficies que lo necesiten. Para el método 'Power Hour', la cocina y el baño son los espacios que siempre hay que mantener limpios ya que son las zonas que más uso tienen de un hogar. Encimeras, fregadero, utensilios, nevera... todo debe estar limpio y ordenado. En el caso, del baño igual, es otra de las estancias que deben limpiarse con cuidado: el inodoro, la ducha, el lavabo y recuerda que es una zona que siempre debe fregarse. Y si dedicas tu plena atención a limpiar y ordenar la casa, en unos 60 minutos tendrás todo el trabajo hecho. Y si lo practicas a menudo, este método también te ayudará a ser más constante en tus tareas, concentrarte mejor y dejar de lado la procrastinación.