Pep Guardiola: "Como entrenador solo puedo pedir a mis jugadores hacer esto"

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha afirmado que "como entrenador" solamente puede "pedir" a sus jugadores "hacer esto", en alusión a la cantidad enorme de ocasiones que tuvieron este miércoles frente al Real Madrid en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones, pero que fallaron hasta quedar eliminados en la tanda de penaltis (3-4) a raíz del 1-1 tras la prórroga en el Etihad Stadium. "Si la gente se lo ha pasado bien, yo encantado de la vida. Imagino que ahora los madridistas estarán más contentos que nosotros. Los tres partidos que nos han tocado últimamente que hemos jugado aquí han sido parecidos, hemos jugado muy bien. Nuestro nivel en el Bernabéu no ha sido lo mismo, sacamos un buen resultado en el Bernabéu y no lo hemos podido cerrar aquí", comentó Guardiola en rueda de prensa. "Yo como entrenador solo puedo pedir a mis jugadores hacer esto, lo hemos hecho durante muchos años y lo hemos continuado haciendo. Claro que le doy mérito al Real Madrid, ha sido capaz de resistir y aguantar y aguantar. Durante muchos años, muchas veces nos enfrentamos a equipos así muy cerrados y siempre encontramos la manera más o menos de poder romperlos. Pues nos ha faltado un disparo, un bloqueo... y ya está, aceptarlo, no queda más", admitió el entrenador 'citizen'. Después de describir como "excepcional" el partido de su equipo pese a la eliminación, agregó que "el fútbol tiene esto de maravilloso". "Lo que vamos a hacer es solo jugar como jugamos, tirar las veces que hemos intentado y meterlos ahí. Tocaba evitar sus transiciones y lo hicimos la mayoría de veces, pero hicieron un gol fantástico en un control de Bellingham, porque sabemos la calidad que tienen", destacó al respecto. "Lo hemos hablado antes, no nos pedimos ganar 4-0 como el año pasado, ni hacer cuatro goles como el anterior, nada de esto. Hacer una actuación en la que seamos nosotros, siempre hasta el final nosotros, lo que nos ha llevado durante tantos años estar aquí. Y lo hemos hecho, lo hemos hecho en muchísimas cosas. ¿Pero ha sido suficiente? No, no lo ha sido, estamos fuera", subrayó el entrenador del Manchester City. "Teníamos, probablemente por la forma que hemos jugado, que haber marcado antes, cerrarlo antes; y luego en los penaltis... pues pasa lo que pasa. Insisto, felicitar al Madrid por su capacidad de resistir, de defender muy bien hasta el final; lo han hecho fantásticamente bien y nosotros no hemos sido capaces en el último pase, en el último chut y en esos pequeños detalles, pues conseguir el gol", indicó Guardiola. "Johan Cruyff me decía que la suerte no existe y yo estoy bastante de acuerdo. Al final no hemos conseguido hacer gol, basta. Hemos hecho todo para hacerlo. Perder así duele, pero otra vez dices: 'Bueno, pues qué manera más cojonuda de perder de esta manera'. Claro que duele, hoy estamos mal, dormiremos mal y mañana nos tenemos que levantar y seguir. No se puede ganar siempre. Se intenta y lo hemos hecho", argumentó. "¿Qué le puedo decir a estos jugadores que durante tanto tiempo hemos estado aquí y lo hemos hecho y hemos vuelto a demostrar contra un señor equipo como el Madrid ser nosotros? Y ya está. ¿Qué más puedo decir? ¿Explicaciones? Pues no lo sé. No sé qué podemos hacer más. Diría que podemos hacer más detalles, ser más finos en las zonas donde hay 7 u 8 jugadores... No sé qué podríamos haber hecho más y el margen de haber perdido los penaltis por 3-4. Nos ha faltado esto, nada más", repitió. Luego analizó el cerrojazo rival en defensa. "Nos hemos encontrado muchos años así. Hay equipos que están más abiertos o no. Ellos saben que es un campo difícil para venir y lo han intentado. Hemos apretado muy bien, sobre todo la segunda parte, y en la primera también. Y nada, ¿qué puedo decir? No es la primera vez que nos encontramos así. A veces encontramos la manera y otras no. Hemos tenido mucha presencia del área, muchos disparos, lo hemos hecho, pero simplemente no nos ha alcanzado. No sé qué más podríamos hacer, lo hemos hecho todo, pero al final el Madrid está semifinales y nosotros no", insistió. Al acabar la rueda de prensa, atendió a Movistar Plus+. "Al final no es cuestión de justicia e injusticia si no somos capaces. No hemos sido capaces de hacer otro gol, hemos hecho todo. Uno como entrenador lo que piensa es crear más y que le crean menos. Uno piensa que cuando más ocasiones tienes y menos te hacen, pues te acercas a la victoria. A veces no es suficiente y es lo que ha pasado hoy. Hemos intentado todo, nada que reprochar", concluyó Guardiola en la zona mixta del estadio.