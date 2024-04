Michu pierde el hijo que esperaba junto a José Fernando. Abatida, habla por primera vez de su aborto

Apenas dos semanas después de que viesen la luz unas imágenes de José Fernando besándose con una atractiva morena con le habría empezado una relación cuando todos pensábamos que seguía feliz con Michu, la madre de su hija María del Rocío anunciaba en exclusiva en la revista 'Semana' que estaba esperando su segundo hijo junto al hermano de Gloria Camila. Era finales de febrero y la gaditana, muy dolida con José Fernando, aseguraba que no quería saber nada del hijo de Rocío Jurado tras la infidelidad, y que pensaba continuar adelante sola con el embarazo, con el que reconocía que no quería ilusionarse demasiado por tratarse de un embarazo de riesgo a causa de la enfermedad cardíaca que padece. Desde entonces no habíamos vuelto a saber nada de Michu, que ha roto su silencio de nuevo en la misma revista para revelar que ha sufrido un aborto. Como relata en 'Semana' fue ella quien tomó la dolorosa decisión y fue el 8 de marzo cuando interrumpió su embarazo porque su cuerpo "estaba muy débil" y todavía no había cumplido los 3 meses de gestación y ya tenía anemia. "No podía hacer otra cosa. Es que era mi salud o mi salud. O un hermano para Rocío o que mi hija se quedara sola. No tenía elección" ha relatado abatida, incapaz de contener las lágrimas al contar que se consuela pensando que su hijo estará ahora con su abuela Rocío Jurado en el cielo. Un aborto que no ha servido para acercar posturas con José Fernando -con el que su comunicación se limita a la niña que tienen en común- pero sí con Gloria Camila, que como asegura "entendió perfectamente la situación y he tenido su apoyo". "Hemos tendido puentes y quiero tener una relación sana con ella" ha explicado, enterrando así el hacha de guerra con la hija de Ortega Cano, con la que en los últimos tiempos ha mantenido una relación repleta de tiras y aflojas.