Máximo Valverde desea que Isabel Pantoja tenga un acercamiento con sus hijos en este momento tan complicado

Tras su exitazo rotundo en el WiZink Center el pasado fin de semana, Isabel Pantoja sigue dando que hablar. En esta ocasión ha sido su examigo Máximo Valverde quien le ha dedicado unas palabras a la tonadillera desde la Maestranza de Sevilla. El actor ha asegurado que es examiga "porque desgraciadamente yo le sigo teniendo mucho cariño aunque no nos hablemos, pero me da mucha pena porque es una mujer que ha tenido todo y ahora se encuentra muy sola". El que fuera amigo suyo aprovechaba para reflexionar y confesaba que "la vida no es solamente triunfo de las canciones y tener dinero, también influye mucho las amistades y la gente que está a tu lado y ha ido perdiendo a todos sus amigos y los hijos, que es fundamental". Sin desprestigiarla como cantante, Máximo ha dejado claro que "es una pedazo de artista como la copa de un pino" y que "me alegro" por el éxito que tuvo el pasado sábado en Madrid tras llenar el WiZink Center. Sin embargo, le apena que "como persona esté en un momento tan complicado de su vida, no sé si ella estará feliz o no, pero lo dudo mucho cuando no puede hablar ni con sus hijos". Además, aprovechaba para mandarle un consejo, que se acerque a sus hijos: "Sobre todo por sus hijos porque los amigos van y vienen y los eliges, pero los hijos no, son tuyos desde que nacen, debería de haber un consenso... les deseo buena suerte".