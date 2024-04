Los ultranacionalistas de Croacia se erigen como pieza imprescindible para la formación de Gobierno

El partido ultanacionalista croata Movimiento por la Patria se ha afianzado como tercera fuerza política en el país tras lograr 14 diputados en las últimas elecciones legislativas celebradas el miércoles, con lo que su apoyo se torna cuasi imprescindible para la formación de gobierno. "Después de las elecciones parlamentarias de ayer en la República de Croacia (...) con 14 mandatos parlamentarios electos, somos la tercera fuerza política en Croacia y sin nosotros el futuro del pueblo croata no estará definido", ha manifestado el presidente del Movimiento por la Patria, Ivan Penava. Penava ha aprovechado para recalcar que los buenos resultados de su formación se deben no solo al trabajo de los candidatos, sino también a que en sus listas "figuran los verdaderos héroes de la Guerra Patria, los defensores que apoyaron a Croacia en los momentos más difíciles", en alusión a la guerra contra Yugoslavia (1991-1995). El Movimiento por la Patria celebrará este jueves una reunión a puerta cerrada en la que abordarán su hoja de ruta de cara a los siguientes días y semanas, cuando se iniciarán en Croacia las conversaciones para formar gobierno, según informaciones recogidas por el diario local '24Sata'. En su programa electoral, el partido ultranacionalista abogaba por la recuperación demográfica de Croacia, reforzar la seguridad nacional y redoblar la protección de las fronteras. "Los croatas se han puesto de pie y ha dicho claramente que quieren quedarse y luchar en su país", ha zanjado Penava. La Unión Democrática Croata (HDZ) del primer ministro Andrej Plenkovic ha logrado la victoria en las elecciones legislativas al obtener 61 escaños una vez se han escrutado ya más del 99,7 por ciento de las papeletas. La coalición Ríos de Justicia impulsada por los socialdemócratas se ha hecho con 42 diputados. Tras los dos principales partidos, los ultranacionalistas se erigen como tercera fuerza política con 14 diputados y más de 206.000 votos; el liberal Most losgra once asientos, y el partido progresista Mozemo (Podemos en croata) se hace con diez diputados, duplicando sus resultados de las elecciones de 2020. Otras siete formaciones minoritarias completan la cámara con los 13 diputados restantes. El Parlamento unicameral croata (Sabor) está compuesto por 151 escaños, con lo que es necesario reunir el apoyo de al menos 76 diputados para formar una mayoría. Con la aritmética parlamentaria que dejan las eleccioness, la formación de Gobierno es por tanto una tarea que a priori no se plantea sencilla. Plenkovic hasta ahora ha gobernado en coalición con el Partido Serbio Demócrata Independiente (SDSS), que ahora ha logrado tres diputados. Sin embargo, los conservadores de HDZ deberán recabar más apoyos para alcanzar los 76 diputados que le garanticen otros cuatro años más en el Ejecutivo.