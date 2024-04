Los líderes de la UE piden "máxima moderación" a Israel y a cambio redoblarán sanciones a Irán

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han reiterado su condena al ataque con 300 drones y misiles de Irán contra territorio israelí, prometiendo nuevas sanciones contra el sector militar de Teherán al tiempo que exige a Israel "máxima moderación" y que evite una escalada regional del conflicto. En las conclusiones de la cumbre extraordinaria marcada por las tensiones en Oriente Próximo, los líderes del bloque insisten en la "condena enérgica e inequívoca" del ataque iraní. Además muestran solidaridad con la seguridad de Israel y la estabilidad regional y señalan en concreto a Teherán y sus fuerzas afines en la región, caso de los hutíes en Yemen o de Hezbolá en Líbano. Igualmente los dirigentes de los 27 apuntan a la imposición de más sanciones para castigar al sector de drones y misiles de Teherán tras los ataques sin precedentes contra Israel. "La UE está dispuesta a adoptar nuevas medidas restrictivas contra Irán, en particular en relación con los vehículos aéreos no tripulados y los misiles", recogen las conclusiones. En declaraciones a la prensa tras el encuentro, el presidente del Consejo, Charles Michel, ha defendido la importancia de "hacer todo lo posible para aislar a Irán e implicar al resto de países de la región" para evitar así una mayor escalada en el conflicto en Oriente Próximo. "Debemos tratar de identificar las mejores herramientas, por un lado, para apoyar a Israel y, por otro, para asegurarnos de evitar cualquier escalada regional", ha argumentado en declaraciones al término de la reunión, subrayando la necesidad de contactos diplomáticos con los vecinos de Israel, de quienes ha dicho que "saben que Irán es una amenaza, no sólo para Israel, sino para la estabilidad de la región". Sobre las sanciones pactadas entre los 27 para sancionar el sector militar de Teherán, el ex primer ministro belga ha destacado que irán dirigidas a las empresas clave para la producción de drones y misiles iraníes. PIDEN CONTENCIÓN A ISRAEL PARA EVITAR "BAÑO DE SANGRE" En todo caso, la demanda de contención se extiende a Israel, que afirma que ya ha decidido cómo responderá al ataque aéreo de Irán, al señalar que deben "cesar todos los ataques". La UE "insta a todas las partes a que actúen con la máxima moderación y se abstengan de toda acción que pueda aumentar las tensiones en la región", en un mensaje a Tel Aviv, consciente de que el aumento de las tensiones puede desembocar en una guerra regional y un "baño de sangre", como han advertido los primeros ministros de Irlanda, Simon Harris, y Bélgica, Alexander De Croo, antes del encuentro. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha llegado a la cumbre pidiendo a Israel que capitalice el éxito de haber neutralizado los ataques iraníes para fortalecer su posición en la región y "no para responder con otro ataque masivo". Los dirigentes europeos no han ido más lejos para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de grupos terroristas, algo que demandan algunos socios como Países Bajos y Bélgica pero sobre lo que existen dudas legales ya que para dar ese paso se necesita una base legal. En todo caso, sobre la guerra en la Franja de Gaza, la UE hace hincapié en una salida al conflicto insistiendo en sus conclusiones en que se logre un "alto el fuego inmediato" y la liberación incondicional de los rehenes tomados por Hamás en el marco de los atentados del 7 de octubre. Los líderes del bloque subrayan la necesidad de elevar el suministro humanitario y que la ayuda llegue de forma "rápida, segura y sin trabas a los palestinos que la necesiten", además de reiterar su compromiso con la solución de los dos Estados.