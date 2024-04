Los agricultores polacos reanudan las protestas en la frontera con Ucrania para presionar al Gobierno

Los agricultores polacos han vuelto a salir a la calle este jueves para protestar junto a la frontera con Ucrania contra el Pacto Verde Europeo y la decisión de la Comisión Europa de retirar las medidas arancelarias sobre la importación de productos alimentarios procedentes de territorio ucraniano. Así, han vuelto a bloquear varios pasos fronterizos, especialmente en Medika y Korczowa, para manifestar su malestar por la situación, que no ha cambiado desde que la Comisión tomó la decisión, según informaciones de la emisora RMF24. Las protestas de este jueves han sido convocadas sobre las 8.00 (hora local) y tienen como objetivo facilitar únicamente el paso de un camión procedente de Ucrania a la hora. El resto de vehículos sí podrá atravesar la zona. La organización ha insistido en que el sector sigue a la espera de que fructifiquen las conversaciones con el Gobierno después de que el primer ministro, Donald Tusk, se mostrara a favor de escuchar sus reivindicaciones. No obstante, las regulaciones prometidas aún no se han materializado. El pasado mes de marzo, el Gobierno y los agricultores llegaron a un acuerdo para limitar el suministro de productos agrícolas procedentes de Ucrania y establecer una serie de pagos adicionales a los agricultores. El pasado mes de noviembre, los transportistas polacos también protagonizaron una serie de huelgas y bloqueos para protestar por la medida impuesta desde la Unión Europea que permite a los conductores ucranianos operar en territorio comunitario sin la obtención previa de un permiso especial para ello. Los conductores solicitaban el restablecimiento de dicho permiso a los competidores ucranianos para trabajar en la zona a pesar de que dicha medida fue suspendida precisamente de forma extraordinaria en señal de apoyo a Ucrania tras la invasión rusa del país.