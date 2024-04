Letta urge a líderes UE a eliminar trabas del mercado único porque "no hay tiempo que perder" frente a EEUU

El ex primer ministro italiano Enrico Letta ha apremiado este jueves a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a eliminar los obstáculos del mercado único porque "no hay tiempo que perder" ya que la "brecha" entre la UE y Estados Unidos en materia de resultados económicos es "cada vez mayor". "Hay que darle un buen impulso porque nos estamos descolgando", ha afirmado Letta a su llegada a la cumbre de este jueves en Bruselas, donde presentará a los líderes su informe sobre la competencia de la UE, que propone una mayor simplificación normativa y la reducción de la burocracia para abordar la "asimetría" entre territorios y sistemas jurídicos y fiscales entre otros "obstáculos" para la actividad productiva. Letta ha invitado a los Veintisiete a "reforzar el mercado único y evitar la fragmentación" trabajando por integrar los "flecos restantes del periodo Delors": la energía, las telecomunicaciones y los mercados financieros. "En los tres estamos perdiendo competencia y, por eso, mi propuesta es integrarlos", ha explicado Letta. El informe del ex primer ministro invita, entre otras propuestas, a una mayor armonización del marco fiscal de la UE para facilitar la libre circulación de trabajadores, bienes y servicios y para apoyar el crecimiento y la inversión privada a fin de garantizar un entorno fiscal "más uniforme, simplificando las complejidades actuales y reduciendo la competencia fiscal interna dentro de la UE". "Sabemos lo que tenemos que hacer y las barreras que existen", ha apuntado, por su lado, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, quien ha manifestado su rechazo frontal a hablar de armonización fiscal, a la que se opone como "país pequeño", al tiempo que ha criticado lo perjudicial que resulta la "carrera de subsidios". Por contra, pide una mayor conexión entre los mercados de capitales europeos para que también los servicios puedan circular libremente en la UE y ha denunciado esta situación con un ejemplo: "Los arquitectos canadienses pueden prestar sus servicios libremente en toda Europa, pero no los estonios". "Conocemos los obstáculos: tenemos que trabajar sobre los precios de la energía y la productividad de nuestros trabajadores y debemos encontrar un equilibrio para ser competitivos. En cuanto a la tecnología, tenemos que ser capaces de unir ambas cosas para competir con China y Estados Unidos", ha apostillado Kallas, que confía poder realizar avances este jueves. En la misma línea que Kallas, el primer ministro irlandés, Simon Harris, ha subrayado la armonización fiscal y la creación de un mecanismo de supervisión como principales "preocupaciones" respecto al 'informe Letta' y ha subrayado que "la idea de centralizar la supervisión no beneficia a todos los Estados miembro y, desde luego, no a los más pequeños". Harris ha acusado la incapacidad de la UE para cumplir con la Unión de Mercados de Capitales, algo que ha tachado de "fracaso", aunque confía en que el debate de este jueves culmine con un compromiso para avanzar y profundizar en la arquitectura del mercado único. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se ha mostrado también "optimista" de cara a acordar unas conclusiones "ambiciosas" en materia de competitividad utilizando como "inspiración" el 'informe de Letta', ya que cree que puede ser un buen marco para identificar herramientas y precisar medidas concretas en los próximos meses.