Las reinas de abejorro pueden sobrevivir bajo el agua

Las reinas de los abejorros sobreviviven períodos prolongados de inmersión total mientras pasan el invierno bajo tierra, un hallazgo inesperado de un equipo de la Universidad de Guelph. Los abejorros son insectos polinizadores cruciales, conocidos por su importancia en los ecosistemas de todo el mundo. Durante la estación fría, los abejorros reina se retiran bajo tierra para pasar el invierno en pequeñas madrigueras. Por lo general, buscan suelos bien drenados, a menudo en bancos, para hibernar hasta que llegue la primavera. Es probable que estas características del suelo sirvan para protegerlos de las inundaciones, una amenaza potencialmente fatal para muchos organismos terrestres. El descubrimiento que hizo el equipo de la Universidad de Guelph, detallado en Biology Letters, surgió de un error experimental inesperado cuando el agua inundó accidentalmente contenedores que albergaban reinas de abejorros que hibernaban. "Al encontrar las reinas sumergidas, drené el agua de los tubos y las reinas seguían vivas. Me sorprendió", recuerda en un comunicado la investigadora postdoctoral Dra. Sabrina Rondeau, autora del estudio. Esto llevó a los investigadores a profundizar en este misterio. El estudio implicó exponer a reinas de abejorros criadas comercialmente a una variedad de tratamientos de inmersión mientras pasaban el invierno en condiciones controladas. Sorprendentemente, las reinas mantenidas bajo el agua durante hasta siete días no mostraron tasas de supervivencia más bajas en comparación con el grupo de control no expuesto al agua. "Las inundaciones son un desafío impredecible para las especies que habitan en el suelo, en particular las abejas que anidan o pasan el invierno bajo tierra", dijo Raine. "Esta área de investigación ha permanecido en gran medida inexplorada hasta ahora, lo que abre muchas vías para futuras investigaciones". La tolerancia de las reinas abejorros a la inmersión se produce durante la diapausa, un estado de crecimiento y reproducción suspendidos que se caracteriza por una ingesta reducida de oxígeno. Rondeau explicó: "Los insectos respiran a través de espiráculos, no de fosas nasales como los humanos. Durante la diapausa, los espiráculos pueden permanecer cerrados durante períodos prolongados, impidiendo que el agua entre al cuerpo". Las reinas de abejorros sumergidas también pueden utilizar la respiración cuticular (respiración cutánea), facilitada por burbujas de aire atrapadas en la superficie de su cuerpo. Los hallazgos subrayan la necesidad de seguir investigando los mecanismos detrás de la resiliencia de los abejorros, especialmente en el contexto de la escalada de fenómenos climáticos extremos. A medida que el cambio climático se intensifica, los conocimientos de este estudio podrían informar estrategias para conservar estos polinizadores vitales y los ecosistemas que sustentan.