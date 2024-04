La última propuesta de Joaquín de Luz al frente de la Compañía Nacional de Danza emociona en los Teatros del Canal

La última propuesta de Joaquín de Luz al frente de la Compañía Nacional de Danza (CND) se ha presentado este jueves, 18 de abril, en los Teatros del Canal de Madrid, un inigualable programa triple (que contenía dos estrenos) que ha sido recibido entre los aplausos y vítores de los asistentes, que recibían de este modo al elenco tras su gira por Estados Unidos y Alemania. Los más afortunados han podido disfrutar de este espectáculo en la capital --que se podrá disfrutar hasta el 21 de abril en cuatro únicas citas con todas las entradas agotadas desde hace más de dos semanas-- de la mano de su todavía director, Joaquín De Luz, que dejará el puesto cuando concluya su contrato, este mes de agosto, con la actuación el próximo 8 de agosto en el Palacio de Festivales de Cantabria con 'La Sylphide'. En esta ocasión, el programa elegido en Madrid ha estado compuesto por 'Heatscape', del aclamado Justin Peck, y dos estrenos: 'Le jeune homme et la mort', de Roland Petit, y 'Cantata', de Mauro Bigonzetti. Así, la emoción se respiraba en los momentos previos al inicio de la función en la Sala Roja de los Teatros, que daba el pistoletazo de salida con la ya conocida 'Heatscape', exponente de musicalidad y calidad del coreógrafo Justin Peck, que compartió filas en el New York City Ballet con Joaquín De Luz. Con esta pieza --estrenada por la CND el pasado mes de julio en el Teatro de la Zarzuela--, Peck (ganador de un premio Tony) y el artista visual Shepard Fairey fusionan el ballet y el arte callejero de guerrilla en esta colaboración en la que juega un papel fundamental la música de Martinu. A continuación, una pareja de bailarines protagonizaba 'Le jeune homme et la mort' ('El hombre y la muerte'), el icónico ballet creado por Roland Petit, representado desde su estreno en 1946 en París por figuras de la talla de Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov, Jean Babile o Nicolas LeRiche, entre otros. Creada para los Ballets des Champs Élysées, construye dos escenas bailadas por una pareja de bailarines sobre la música del Pasacalle en Do menor de Bach orquestado por Respighi, un ballet que ha marcado la historia de la danza por su modernidad e intensidad y que, en esta ocasión, ha sido remontada para la CND por el maestro Luigi Bonino, que ha trabajado con los bailarines de la compañía. Precisamente, Bonino formó parte del Ballet Nacional de Marsella, dirigido por Roland Petit. Allí, aprendió la técnica desarrollada por Petit y una vez este falleció, se convirtió en el responsable de mantener viva su obra. El programa ha finalizado con 'Cantata', una pieza que, al igual que todas las obras del gran Mauro Bigonzetti, posee un lenguaje potente. Creada originalmente en 2001 para el Ballet Gulbenkian (Lisboa, Portugal), se ha representado por vez primera este jueves por la CND en los Teatros del Canal. Esta coreografía, que refleja los colores típicos y vibrantes del sur de Italia, se articula en torno a los gestos apasionados y viscerales que evocan el estilo mediterráneo a través de una danza instintiva y vital. NUEVO ESTRENO PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA Este mes de abril, la Compañía Nacional de Danza celebrará el Día Internacional de la Danza el próximo día 29 con un nuevo programa mixto en el Auditorio de la Universidad Carlos III de Leganés (Madrid), en el que se interpretarán tres piezas: 'Remanso', de Nacho Duato; 'Swoosh' de Joaquín De Luz, estreno absoluto de esta temporada, en la que los bailarines bailan con zapatillas de deporte dejando de lado las puntas; y 'Napoli Divertissement', con la que la CND regresa a los pasos clásicos del gran August Bournonville. Además, la CND ofrecerá otras actividades en esta jornada pedagógica desde la UC3M, como una clase abierta a alumnos de conservatorios y la lectura de un mensaje por este Día Internacional, que se celebra cada 29 de abril desde que fue establecido por la UNESCO en 1982 por iniciativa del Comité Internacional de la Danza. Esta fecha conmemora el nacimiento (en 1727) de Jean-Georges Noverre, bailarín y maestro considerado el creador del ballet moderno.