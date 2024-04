La Reina Letizia y Máxima de los Países Bajos no defraudan en su primer duelo de estilo. ¡Pura elegancia!

Continúa la Visita de Estado de los Reyes Felipe y Letizia a los Países Bajos para continuar estrechando, dinamizando y fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambos países y la estrecha amistad que desde hace décadas mantienen ambas Casas Reales. Este martes, tras su llegada a Amsterdam, los monarcas mantenían un encuentro con la colectividad española residente en el país 'orange', una primera toma de contacto en la que su Majestad deslumbraba con un top negro con escote bardot y una sofisticada falda de satén en color gris. Y no ha sido hasta este miércoles cuando hemos visto por fin juntas a Doña Letizia y a la Reina Máxima, dos de las 'royals' más admiradas del mundo. A primera hora de esta mañana los Reyes de los Países Bajos han recibido con honores a sus homónimos españoles en la famosa plaza Dam. Un acto presidido por el sol en el que han sonado los Himnos Nacionales de ambos países, en el que los Reyes Felipe y Guillermo han pasado revista a las tropas de la Guardia de Honor, y en el que las monarcas han 'librado' su primer y esperado duelo de estilo. Y es innegable, ambas han salido vencedoras. La Reina Letizia, sencillamente perfecta, ha enamorado con su elección para su primera cita con Máxima Zorreguieta. Un vestido midi de tweed en color verde jade con escote cerrado, mangas acampanadas abiertas y cinturón estrecho al tono marcando cintura. Un diseño de Moisés Nieto que ha combinado con un pequeño bolso de mano en el mismo verde -uno de los colores de la temporada-, guantes de piel en color crema y salones destalonados de tacón sensato también en beige. Y, el broche de oro a su acertadísimo look de estreno, un original tocado asimétrico con rejilla en el mismo color que los guantes y los zapatos, y una de las piezas más espectaculares de su joyero, unos pendientes de diamantes y esmeraldas. Un estilismo sublime que la Reina Máxima ha 'igualado' con un total look burdeos compuesto por una falda satinada de largo midi y corte evasé, un top de manga larga con drapeado en uno de los hombros, stilettos, guantes de piel, cartera de mano y una vistosa pamela de ala ancha. Todo en un rojo oscuro de lo más español con el que podría haber hecho un guiño a sus invitados. En cuanto a sus joyas, la argentina ha apostado por unos pendientes de brillantes con una perla, y un broche con forma de libélula. Esta tarde, tras el encuentro privado en el que aprovecharán para almorzar en el Palacio Real, volverán a protagonizar un nuevo duelo de estilo. Después de que Felipe VI y Guillermo de los Países Bajos visiten la Fundación Cruyf y el puerto de Ámsterdam, ambas parejas se reencontrarán en la cena de gala en homenaje a los Reyes de España, en la que la Princesa Amalia -heredera al trono 'orange'- debutará en un evento de estas características y en el que Doña Letizia y Máxima lucirán sus mejores galas e intentarán dejarnos sin palabras con la tiara elegida para su segundo round de estilo en este viaje oficial que ya nos está dejando grandes momentos.