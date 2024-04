La Reina Letizia, impresionante en la cena de gala en los Países Bajos

La visita de Estado que están haciendo los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, a los Países Bajos sigue dejándonos momentos para la historia. El último se ha producido esta misma tarde antes de disfrutar de una cena de gala en el Palacio Real de Ámsterdam. Los Reyes, Guillermo y Máxima, junto con la Princesa Amalia, la Princesa Beatriz y su hermana, Margarita, han posado alegremente junto al Rey Felipe VI y la Reina Letizia. Todos ellos luciendo sus mejores galas en una noche de lo más especial que pone el broche de oro al primer día de los monarcas en los Países Bajos. Para la ocasión, la Reina Letizia ha estrenado un vestido cobalto de la firma 'The 2nd Skin Co' impresionante que ha combiado con la tiara rusa: una pieza de Cartier, realizada en platino, perlas y diamantes. Son pocas las ocasiones en las que podemos ver a la Reina Letizia con un look de gala. Hoy se ha enfundado en este actualizadísimo vestido de firma española con cuello redondo y manga japonesa con el que ha vuelto a demostrar su confianza en la firma. Una visita de Estado -para continuar estrechando, dinamizando y fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambos países- que también refleja la estrecha amistad que desde hace décadas mantienen ambas Casas Reales.