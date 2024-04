La Rafa Nadal Academy funda un nuevo circuito de pádel para dar a conocer su metodología y 'ADN'

La Rafa Nadal Academy by Movistar ha decidido lanzarse a promocionar el mundo del pádel fundando el Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group, un novedoso circuito que pretende dar a conocer los valores, la metodología y el 'ADN' de esta academia de tenis en el entorno del pádel amateur. Conocida por su prestigio formando a jóvenes tenistas desde su apertura en 2016, la academia del ganador de 22 'Grand Slams' ya había mostrado su interés por el pádel con el desarrollo de programas formativos para jóvenes y para adultos y la organización de numerosos torneos de pádel, incluyendo un evento Challenger de World Padel Tour. Recientemente, el equipo de la Rafa Nadal Academy powered by Richard Mille llegó a la final en la categoría masculina, con la pareja formada por Alex Ruiz y Franco Stupaczuk, y logrando la tercera posición en la clasificación general. Sin embargo, hasta ahora no se había propuesto entrar tan de lleno en el mundo del pádel como con la organización de este circuito que en su primera edición llevará a cabo seis pruebas en Santander (Club G-6, del 6 al 9 de junio), Madrid (Club La Masó, del 28 al 30 de junio), Valladolid (Club Raqueta Valladolid, del 5 al 7 de julio), Málaga (Nac Club de Pádel Nueva Alcántara, del 12 al 14 de julio, Alicante (Club Padelpoint La Nucía, del 23 al 25 de agosto), Barcelona (Vallparc, en septiembre), y en la propia Rafa Nadal Academy by Movistar de Manacor (del 8 al 13 de octubre). Cada equipo del Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group estará compuesto por un mínimo de seis jugadores, que conformarán tres parejas en cada eliminatoria y que disputará un mínimo de dos eliminatorias. Además, en cada una de las pruebas se disputarán dos categorías masculinas ('Viper', nivel alto, y 'Veron', medio) y dos femeninas ('Energy', nivel alto, y 'Stima', medio), en las que los equipos intentarán coronarse en su ciudad y entrar en el sorteo de la plaza que permitirá disputar la prueba final de Mallorca. "Llevamos trabajando muchos meses en este proyecto, que nos hace una ilusión especial. El pádel tiene una implantación muy importante dentro de nuestras instalaciones y nos hace ilusión poder transmitir nuestros valores en este circuito, que tendrá la emoción del pádel y la pasión del deporte en equipo", aseguró Maribel Nadal, subdirectora General de la Rafa Nadal Aacdemy by Movistar, durante la presentación del circuito este jueves en Madrid. Para poner en marcha el circuito, la Rafa Nadal Academy by Movistar ha decidido apoyarse en el patrocinio de 'NDL PRO-HEALTH', la línea de complementos alimenticios creada con la base de la experiencia profesional de Rafa Nadal y de Cantabria Labs.