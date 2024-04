La directora del Festival de Almagro condena la violencia sexual y anuncia protocolos tras la denuncia a Ramón Paso

La directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo, ha condenado la violencia sexual y ha anunciado que el certamen contará con protocolos para evitar casos de agresiones y abusos en ese ámbito. Así lo ha explicado Pardo en declaraciones a Europa Press, tras ser preguntada por la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid al dramaturgo Ramón Paso por presuntos delitos sexuales que habría cometido contra varias mujeres entre 2018 y 2023. "Soy una persona que estoy al frente de un festival y al frente de muchísimas otras personas que trabajan en él, y lo que debemos de procurar es que los espacios de trabajo sean seguros para todos y no haya nunca jamás ningún abuso de poder, mucho menos abuso sexual", ha afirmado. De hecho, Pardo ha recordado que esos protocolos contra la violencia de género ya han estado implantados en otras ediciones, explicando que se tratan de "líneas de trabajo internas" para detectar este tipo de situaciones, también aquellas previas que conllevan "incomodidad" para los trabajadores. "A veces parece que una acción pequeña no es abuso y lo que puede ser es una alerta para que eso se convierta en un abuso. De modo que lo que estamos es en favor de cortar de manera radical cualquier tipo de abuso y, si eso sucede, lo que hay que hacer es tratar de denunciarlo", ha afirmado. Pardo ha reiterado la dificultad de "dar el paso" de denunciar estos casos porque las víctimas "son siempre revictimizadas", de ahí la importancia de "acciones de visibilización". "Es importante dejar claro que estas actitudes no se pueden soportar, ni de la más pequeña a la más grande, y para que los espacios sean seguros tenemos que estar absolutamente del lado de las víctimas", ha concluido. La 47 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha sido presentada este jueves 18 de abril, un día después de conocerse la denuncia contra Ramón Paso y la suspensión de la obra 'Jardiel enamorado' que se encontraba en cartel en el Teatro Infanta Isabel. Precisamente, una de las personas presentes en el acto ha sido el actor Pepe Viyuela, quien abandonó la obra tras conocerse la denuncia y ha recibido una ovación de los asistentes después de recibir los elogios de Pardo. "Es una de las personas más integras en la vida"m ha afirmado la directora del certamen al referirse a Viyuela, que también estará en el Festival de Almagro. Por su parte, la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Paz Santa Cecilia, también ha mostrado a la conclusión del acto su "condena más absoluta" al caso de Ramón Paso y "a otros que han ido saliendo, da igual que sean del mundo del cine que de las artes escénicas". La directora general del INAEM ha lamentado en declaraciones a Europa Press que "era cuestión de tiempo" que estos casos de agresiones sexuales vieran la luz en las artes escénicas, ya que entiende que se dan en todos los ámbitos de la sociedad. No obstante, "dentro de la mala noticia" que esto supone, considera "una buena noticia que esté en manos de la justicia".