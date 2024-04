Julio José Iglesias confiesa su talento oculto más sorprendente: "Soy un arreglador"

Confirmando que los apellidos Iglesias Preysler son sinónimo de éxito en cualquiera de sus vertientes y que no hay reto que se les resista, Chabeli y Julio José han presentado ante las cámaras su nuevo y sorprendente proyecto: 'Los Iglesias. Her-manos a la obra', un programa que veremos próximamente en TVE en el que los hijos de Julio Iglesias e Isabel Preysler trabajan codo con codo para reformar las casas de diferentes rostros conocidos como su madre -que como han revelado ha quedado encantada con el resultado-, Arantxa Sánchez Vicario, Norma Duval o Omar Montes. Reconociendo que nunca hubiesen imaginado que iban a estar tan "a gusto" y que se iban a reír tantísimo haciendo un formato tan novedoso juntos, el artista ha revelado una faceta suya que desconocíamos hasta ahora. Y es que además de cantante, modelo y showman, Julio Jr es todo un "arreglador" y "todo" lo hace "bien". "Mi madre siempre me decía que yo de pequeño quería ser arreglador. Arreglador, no sé de qué, pero arreglador. Desmontaba la televisión y la montaba, siempre estaba inventando cosas y empecé a crecer y a desmontar coches. Empecé a desmontar coches, motores..." ha relatado, asegurando que aunque no se quiere "chulear" es "bueno en todo" lo relacionado con los arreglos del hogar. "Me gusta la jardinería, poner un sistema de riego, me gusta mucho la electricidad... Tengo una muy buena visión de lo que hay que hacer" ha añadido encantado tras confesar ese don hasta ahora desconocido en él. Lo único en lo que es "un desastre", como ha reconocido entre risas, la cocina, como ha demostrado en su breve paso por 'Bake Off: famosos al horno', que ganó su hermana Ana Boyer: "No es algo que se me dé bien, ni que me emocione, ni que me encante. Fue como un reto para mí, sobre todo hacer postres, porque parece fácil, pero es muy complicado". "Mi hermana es como un robot, es muy estudiosa. Me acuerdo de llegar a casa y Ana se hacía 80 bizcochos para que al día siguiente el que tenía que hacer saliese perfecto. Bueno, ha ganado el programa, porque es una cosa de locos. Es muy disciplinada" ha asegurado.