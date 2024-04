Jueves, 18 de abril de 2024 (11:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Israel bombardea norte y sur de Gaza, con decenas de cuerpos recuperados entre escombros

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí continuó, en el 195 día consecutivo, el bombardeo y los ataques de artillería en el norte y sur de la Franja de Gaza, en esta última zona causando la muerte de al menos siete civiles de una misma familia tras el derribo de su vivienda en Jan Yunis, de donde también se han recuperado otros cuerpos sin vida. Las tropas israelíes informaron este jueves de la muerte, en las últimas horas, de un supuesto alto oficial de Inteligencia de Hamás, identificado como Yussef Rafik Ahmed Shabat y encargado de tareas de seguridad en el ala de inteligencia militar del batallón de Beit Hanoun, norte del enclave.

UCRANIA GUERRA

Detienen en Alemania a dos presuntos espías rusos por orden de la fiscalía general

Berlín (EFE).- La policía alemana detuvo a dos presuntos espías rusos por orden de la fiscalía general, según confirmó esta después de que circularan informaciones al respecto.Los dos hombres estaban bajo sospecha de preparar actos de sabotaje con explosivos en Alemania por encargo de los servicios secretos rusos y la detención se produjo en la ciudad de Bayreuth (norte de Baviera). El principal sospechoso es un ciudadano ruso-alemán de 39 años al que un comunicado de la fiscalía identificó como Dieter S.

El primer ministro ucraniano dice que si Ucrania "cae" podría haber una III Guerra Mundial

Londres (EFE).- El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, afirmó que una caída de su país en su guerra con Rusia podría derivar en "una III Guerra Mundial", al tiempo que pidió "fondos" para poder proteger a su país, en unas declaraciones a la cadena británica BBC. Shmyhal hizo estas afirmaciones al canal público de televisión al instar al Congreso de Estados Unidos a que apruebe un proyecto de ley que lleva tiempo estancado.

G7 EXTERIORES

Tajani al abrir el G7: "Si Kiev pierde, Putin nunca se sentará en la mesa de la paz'

Roma (EFE).- El jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, aseguró hoy que si Ucrania pierde la guerra, el presidente ruso, Vladimir Putin, nunca negociará la paz, en la apertura del G7 de Exteriores en la isla de Capri (sur), donde también se abordarán las sanciones a Irán tras su ataque con más de 300 drones a Israel. "Ayudar a Ucrania significa trabajar por la paz, porque si Kiev pierde, Putin nunca se sentará en la mesa de la paz", dijo Tajani, al destacar que el encuentro de los ministros de las siete democracias más ricas del mundo contará también con la presencia del Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitró Kuleba.

ORIENTE MEDIO

China e Indonesia piden la desescalada en Oriente Medio y el reconocimiento de Palestina

Yakarta (EFE).- El presidente de Indonesia, Joko Widodo, y el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, pidieron este jueves la desescalada en Oriente Medio tras los ataques entre Israel e Irán y expresaron su apoyo al reconocimiento oficial del Estado palestino en la ONU. En un comunicado sobre la reunión entre Widodo y Wang en Yakarta, la ministra de Exteriores indonesia, Retno Marsudi, indicó que ambos políticos expresaron su consenso acerca de la crisis en Oriente Medio por la guerra en la Franja de Gaza y el aumento de las tensiones entre Israel y Palestina.

INDONESIA VOLCÁN

Indonesia advierte sobre un potencial tsunami a raíz de las erupciones del volcán Ruang

Yakarta (EFE).- Indonesia advirtió este jueves sobre un potencial tsunami que afecte a la región central del archipiélago asiático a raíz de las continuadas erupciones del volcán Ruang, en las Islas Cébeles, mientras continúa con las tareas de evacuación de 1.600 personas. "Los residentes de la isla de Tagulandand, especialmente aquellos que viven cerca de la costa, deberían tener precaución ante la potencial expulsión de rocas incandescentes, columnas de humo y un tsunami causado por el colapso al mar de partes del volcán", apunta el Departamento de Vulcanología de Indonesia en un comunicado publicado en su portal.

TAILANDIA JUICIO

Policías forenses y agentes de la comisaría de Phangan testifican en el juicio a Sancho

Koh Samui (Tailandia) (EFE).- La declaración de dos policías forenses y agentes de la comisaría de Phangan centran la sesión de este jueves del juicio contra el joven español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta en esa isla tailandesa. Los testigos de la Fiscalía continúan con sus testimonios en el Tribunal Provincial de Samui (isla vecina a Phangan), donde se celebra a puerta a cerrada el juicio que comenzó el pasado 9 de abril y que ahora se encuentra en la fase de los análisis periciales de los especialistas.

WORLD PRESS PHOTO

El dolor de las víctimas civiles palestinas, foto del año para el World Press Photo

Ámsterdam (EFE).- El fotoperiodista palestino Mohammed Salem ha capturado la imagen galardonada este jueves por el World Press Photo como la foto del año: una mujer abraza a una niña que acaba de perder la vida en la Franja de Gaza, un reflejo "poderoso y triste" del dolor y la pérdida que sufren los civiles palestinos que conviven con las bombas israelíes desde octubre. La fotografía no muestra el rostro de ninguna de las dos personas que aparecen en la imagen. La mujer adulta, cuyo rostro está oculto por su brazo, viste un atuendo largo de color azul y un velo marrón que le cubre el pelo, mientras el cuerpo y la cabeza de la niña que ella abraza, están envueltos en una tela blanca, señal de que ya no está con vida.

El reportaje del venezolano Alejandro Cegarra, proyecto del año por World Press Photo

Ámsterdam (EFE).- El fotoperiodista venezolano Alejandro Cegarra ha sido galardonado este jueves por el World Press Photo al mejor Proyecto a Largo Plazo del año a nivel global por un trabajo que documenta la vulnerabilidad de las comunidades migrantes que recurren a trenes de carga para llegar a la frontera estadounidense. Cegarra, nacido en 1989, centra su trabajo en la denuncia de las violaciones de derechos humanos en Venezuela y México, y desarrolló su carrera como fotoperiodista freelance en numerosos medios de comunicación, incluidos The New York Times, Bloomberg, National Geographic, The New Yorker, Associated Press, The Washington Post, entre otros.EFE

int/cg