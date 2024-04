Indonesia eleva al máximo el nivel de alerta por la erupción del volcán Ruang

Las autoridades de Indonesia han elevado al máximo el nivel de alerta por la erupción del volcán Ruang, situado en la provincia de Célebes Septentrional, y ha pedido la evacuación "inmediata" de la población que se encuentre en un radio de seis kilómetros, al tiempo que ha advertido del riesgo de tsunami en la zona. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB) de Indonesia ha indicado en un comunicado publicado en su página web que el nivel de alerta ha sido elevado a IV ante el incremento de la actividad volcánica del Ruang desde principios de abril. Así, el volcán expulsó durante la jornada del 16 de abril una columna de humo y ceniza de unos 2.000 metros de altura, que aumentó hasta los 3.000 metros durante la jornada del miércoles, "acompañada de sonidos rugientes y un terremoto que también se notó en el puesto de observación del volcán Ruang". El organismo ha recalcado que la erupción ha provocado lluvia de ceniza, acompañadas de piedra y grava, en zonas residenciales en la costa de Tagulandang, con varios heridos por el impacto de estos materiales. Las autoridades han evacuado a cerca de mil personas en la zona como medida de precaución. Por ello, ha pedido a la población y a los turistas que "no entren en un radio de seis kilómetros desde el centro del cráter activo del volcán Ruang" y ha afirmado que los residentes "deben ser conscientes del potencial de erupción de rocas incandescentes, el surgimiento de nubes calientes y la aparición de olas de tsunami, que podrían ser provocadas por el colapso de un cuerpo volcánico en el mar". "Se recomienda al público que siempre lleve mascarilla para evitar estar expuesto a la ceniza volcánica, que puede afectar el sistema respiratorio", ha manifestado la BNPB, que ha reclamado a los residentes en la zona que "mantengan la calma" y que "no se vean provocados por rumores sobre la erupción del Ruang". Por otra parte, el Aeropuerto Internacional Sam Ratulangi en Manado, el principal de la provincia de Célebes Septentrional, ha cerrado este jueves "hasta nuevo aviso" tras detectar ceniza volcánica a través de observaciones de campo, según ha informado la agencia de noticias Antara. Por tanto, los vuelos están sufriendo retrasos, si bien las autoridades están llevando a cabo una reunión de coordinación para tratar de solucionar los problemas de los pasajeros afectados y han recordado que se trata de "un factor natural que no se puede evitar".