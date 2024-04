El Campeonato Mundial de SuperMotocross se podrá seguir en español

Nueva York, 17 abr (EFE).- El Campeonato Mundial de SuperMotocross tendrá a partir de este año retransmisiones en español en el servicio digital SuperMotocross Video Pass, con los comentarios de Édgar López y Tommy 'TJ' Ríos.

Los responsables de SuperMotocross Video Pass detallaron este miércoles en un comunicado que este servicio de 'streaming' estuvo disponible en 2023 en más de 135 países y que la retransmisión en español se podrá seguir en 2024 en todos los territorios excepto EE.UU., donde la plataforma Peacock tiene los derechos.

"Significa mucho para mí llevar SuperMotocross a la audiencia latinoamericana en su idioma", apuntó el excorredor Ríos.

"He corrido en México, he corrido en América Latina y he visto de primera mano el apoyo y el amor por este deporte. Esta oportunidad es un privilegio", añadió. EFE

