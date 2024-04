EEUU felicita a Haití por el establecimiento del Consejo de Transición Presidencial

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha felicitado a Haití por el establecimiento del Consejo de Transición Presidencial, después de que el Gobierno en funciones publicara el documento en el que se designa a los nueve miembros del organismo, llamado a pilotar la transición y restaurar el orden constitucional en la isla frente a la ola de violencia criminal que azota el país. "Acogemos con agrado el anuncio (...) y felicitamos a las partes interesadas en Haití por avanzar hacia una gobernanza democrática a través de elecciones libres y justas", ha declarado el portavoz adjunto de Estado, Vedant Patel, durante una rueda de prensa en la que ha subrayado que "queda mucho trabajo por delante", en referencia al nombramiento de un primer ministro interino. No obstante, Patel ha indicado que Washington está "comprometido a trabajar con los miembros de este consejo", con la Comunidad del Caribe (CARICOM) y con otros socios regionales "apropiados para mejorar las vidas de todos los haitianos". Las autoridades de Haití declararon a comienzos del mes pasado el estado de emergencia ante la ola de violencia registrada en el país, especialmente en la capital, Puerto Príncipe, que llevó incluso al asalto de prisiones y la fuga de miles de presos. Uno de los grandes líderes criminales del país, Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue', amenazó al primer ministro, Ariel Henry, con sumir al país en una "guerra civil" si no presentaba su dimisión en medio de un escenario de caos absoluto dado el dominio de las bandas, consolidado tras el magnicidio en 2021 del presidente Jovenel Moise. El primer ministro en funciones, que se encontraba varado en Puerto Rico en medio de una visita oficial, finalmente dimitió tras una reunión de emergencia de CARICOM. Henry llegó al poder en julio de 2021, dos días antes del asesinato de Moise, por lo que no llegó a ser investido formalmente en el cargo.