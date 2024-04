Edmundo Arrocet hace caso omiso a las advertencias de las Campos y dará una entrevista en televisión

Tras su demoledora entrevista este miércoles en la revista 'Diez Minutos' en la que aseguraba que solamente ha contado el diez por ciento de lo que sabe de la familia Campos, Edmundo Arrocet dará el golpe definitivo -o eso creemos- a las hijas de María Teresa Campos en televisión. Miguel Ángel Nicolás ha desvelado esta tarde en el programa de 'TardeAR' que el humorista se sentará mañana en '¡De viernes!' para hablar largo y tendido de las Campos y de la polémica que hay servida entre Carmen Borrego y su hijo. Tras la exclusiva que dio el pasado miércoles, el actor se ha dejado ver ante las cámaras de los medios de comunicación y confesaba estar "muy bien" y no tener miedo a las advertencias que Carmen le ha hecho desde plató... y lo cierto es que no parece tenerlo. Después de asegurar en 'Así es la vida' que tanto ella como su hermana Terelu tienen los derechos de imagen de su madre y que tomarían medidas legales contra éste por difamar a su familia, pero sobre todo a su madre, Edmundo ha decidido sentarse en televisión. De esta manera, parece que Bigote quiere seguir hablando sobre el clan Campos... sin miedo a las advertencias de estas y con ganas de que se sepa su verdad, ya que como tantas veces ha confesado, vivió seis años con María Teresa y fue testigo de muchas situaciones que hasta ahora no han trascendido.