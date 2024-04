Carmen Borrego destroza a Edmundo Arrocet: "Pon en una balanza lo que estás haciendo con mi madre y piensa"

A pesar de que este miércoles aseguraba que está "agotada" y dejaba entrever que se iba a tomar un respiro de los platós tras las durísimas declaraciones que Edmundo Arrocet ha hecho sobre ella y su familia en la revista 'Diez minutos', Carmen Borrego ha cumplido su cita con 'Vamos a ver', y más tranquila que en días anteriores se ha reafirmado en su intención de demandar al que fue pareja de María Teresa Campos por asegurar que la recordada periodista echó de casa a su nieto José María Almoguera por los "malos hábitos" de su entonces pareja. "No solo se equivocó en vida de mi madre porque no la respetó, sino también ahora y me causa pena y mucho dolor. Quien conoce a mi madre, me conoce a mi y a esta familia sabe que es mentira que se echase a mi hijo de mi casa, porque entonces era mi casa. La relación era maravillosa. Pudo haber discusiones como en todas las familias, lo normal, pero de ahí a que mi madre lo echara o yo calentara a mi madre para echar a mi hijo es una mentira y una difamación muy grande" ha comenzado. Afirmando que José María y su entonces novia solo vivieron en la casa de su madre unos meses y no 3 años como ha contado Bigote, Carmen ha explicado que el motivo por el que se fue su hijo es por el que el joven reveló este miércoles a una redactora de 'Así es la vida': "Esta chica, que es anónima y de la que no voy a hablar, hereda una casa de su abuela en el centro de Madrid y se van a la casa de mi madre mientras se reforma esa vivienda. Y cuando se termina se van a esa casa a vivir y nada más". "No sé si José María era el preferido de mi madre porque cada uno de los nietos ha tenido un rol distinto. Él es su primer nieto, el hombre de su vida, el varón. Con Carmen ha tenido una relación maravillosa y Alejandra es la nieta más pequeña, es diferente" ha confesado, insistiendo en que su madre nunca echó a su hijo de casa. "Mi hijo no ha calibrado lo de este señor -por Edmundo- ni lo que se iba a armar fuera al dar la exclusiva. Entendería que este señor hablara en concepto de viudo si hubiera vivido lo que hemos vivido los demás, pero este señor hace 6 años q no esta en mi familia" ha afirmado molesta, acusando a Bigote de contradecirse porque no puede decir que lo sabe todo sobre ella y a la vez contar que la vio 6 vesces en total. "Su único fin es hacer daño y ganar dinero, y amenaza porque lo quiere contar por fascículos. Le pediría a una revista o a un programa de televisión que por favor le pague mucho dinero para que lo cuente todo y nos deje en paz" ha pedido muy enfadada. Tras asegurar ayer a gritos que iba a emprender medidas legales contra el cómico, Carmen ha explicado que no le gusta vivir demandando constantemente, pero sí ha puesto el tema en manos de su abogada: "Se está estudiando porque él sabe muy bien como decir las cosas para no pillarse los dedos, pero está poniendo cosas en boca de una señora que ya no está y es una difamación". CARMEN, DESBORDADA, DEJA CLARO QUE NO PIENSA DEJAR LA TELEVISIÓN Y ha sido cuando su compañera de programa Paloma Barrientos le ha comentado que ella ha sido la primera en partipar en el circo mediático que se ha montado en torno a su familia por responder a José María en los platós cuando Carmen ha estallado y, dejando claro que en ningún momento ha "contribuido a apalear" a su hijo, ha asegurado que no piensa tomarse un descanso de la tele como pensábamos. "Por suerte o por desgracia yo trabajo en un programa y cuando hay un tema relacionado con mi familia me toca comentarlo. Si fuese al médico me daría una baja, pero no me voy a ir a mi casa. Yo no he hablado mal de mi hijo. Yo respondo en la medida de lo posible sin incendiar y respondo desde el cariño que le tengo a mi hijo y a su mujer. No soporto más que la gente nos difame" ha expresado, asegurando que en ningún momento ha filtrado información sobre José María o Paola para hacer daño. "De hecho he pedido que no se hable mal de mi hijo porque como madre lo paso muy mal. Si lo puedo evitar no voy a participar de que se apalee a mi hijo" ha afirmado tajante. Y para Bigote, un último mensaje: "Una persona que ha vivido 6 años con mi madre que no con nosotras y todo en nuestra familia es malo, cuando menos hay resentimiento y odio. Yo no voy a hacer lo mismo que hace él porque he respetado la relación de mi madre, pero me da mucha pena". "Me gustaría que alguna vez pensaras qué pensaría mi madre de lo que estás haciendo. Mi madre te dio todo y la atacas con lo que ella no hubiese podido soportar: sus hijas, sus nietos. Si la querías tanto demuéstralo alguna vez. Pon en una balanza lo que estás haciendo con mi madre y piensa si te compensa" ha lanzado mirando a cámara.