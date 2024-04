Andriy Lunin: "Me han ayudado todos y al final había que elegir, elegimos todos bien"

El futbolista ucraniano Andriy Lunin, portero del Real Madrid, ha subrayado la ayuda de toda la plantilla merengue, que "al final había que elegir" y que lo hicieron "bien" para eliminar este miércoles al Manchester City en los cuartos de final de la Liga de Campeones, con victoria en la tanda de penaltis (3-4) a raíz del 1-1 tras la prórroga. "El MVP del partido hoy es todo el equipo", declaró Lunin a Movistar Plus+ desde el Etihad Stadium. "Todos los jugadores hemos hablado. Me ha ayudado el entrenador, me han ayudado los compañeros, me han ayudado todos y al final había que elegir, elegimos todos bien", aludió a sus paradas y también a los aciertos madridistas. "Estoy agotado porque realmente es el primer partido así en mi carrera a 120 minutos, y con esta exigencia de ser un partido de Champions fuera de casa. Mucho sufrimiento, pero muchísimas gracias al equipo, que han sufrido, que han corrido, que han peleado y... pasamos a 'semis'", resumió el guardameta ucraniano en la zona mixta del estadio. En este sentido, analizó cómo habían afrontado la tanda. "Preparamos con todos los jugadores que se han quedado para lanzar los penaltis. Había que arriesgar con uno y hemos elegido uno, menos mal que ha salido bien. Yo me quedo en el centro seguro, sí o sí, había que quedarse", describió el penalti parado a Bernardo Silva. "A veces hay partidos en los que hay que sufrir, que hay que superarlos, no siempre se puede jugar con la pelota, no siempre no siempre se puede ser el mejor equipo en el campo. Hoy ha sido sobre todo una gran experiencia y el equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo, han trabajando los 120 minutos, es que ni me lo imagino porque yo no puedo correr así ni cinco minutos", concluyó Lunin.