Abascal dice que apoyar al PP es "votar a Bildu en diferido" y manda "a la mierda" a Otxandiano y Otegi

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado al PP vasco que utilice el mismo "lenguaje" que el PNV al referirse a Euskadi como a "un gran país" y, tras advertir de que votar al Partido Popular en Euskadi es "votar a Bildu en diferido", ha mandado "a la mierda" al candidato soberanista a lehendakari, Pello Otxandiano, al lider de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y a "todos los que pactan con ellos". Abascal ha participado este jueves en un acto electoral en Vitoria-Gasteiz, en el que ha reprochado al PP que en esta campaña para las elecciones al Parlamento Vasco esté haciendo "la cuadratura del círculo". "El Partido Popular ha dicho una cosa y la contraria. Ha dicho, por ejemplo, que votar al PNV es votar a Bildu en diferido; y sin embargo, ha dicho también que ofrece los votos para una investidura del PNV si es necesario", ha manifestado. El líder de Vox ha considerado que, por lo tanto, "tenemos que entender que votar al Partido Popular es votar a Bildu en diferido". A su vez, ha considerado "sorprendente" que, según ha dicho, "hoy mismo" se haya podido "escuchar al candidato del PP hablar como el PNV". "Se ha referido, literalmente, a Euskadi como un gran país. Si se mueven como el PNV, si hablan como el PNV, tenemos que entender que votar al Partido Popular es apoyar al PNV y a sus planteamientos, a su lenguaje y a sus propuestas en diferido", ha señalado. Al margen de sus críticas al PP, el dirigente de Vox ha insistido en sus reproches al PSE-EE, al que ha acusado de "rasgarse las vestiduras" porque el candidato de EH Bildu a lehendakari haya rechazado referirse a ETA como a una organización terrorista, pese a lo cual los socialistas no renuncian a mantener sus pactos con la coalición soberanista en el Congreso. "PELEA" Y "TEATRILLO" "El Partido Socialista, el PNV y Bildu hacen aquí un teatrillo, una pelea, pero son socios en Madrid", ha indicado Santiago Abascal, que ha añadido que "esa pelea también se reproduce en Cataluña", donde "se han convocado unas elecciones como consecuencia de no aprobar unos presupuestos de unos partidos que, en definitiva, están sosteniendo entre todos ellos al Gobierno de España". En este sentido, ha denunciado que haya partidos "que se ponen de acuerdo, que están gobernando juntos por intereses puramente partidistas, y que acaban adelantando unas elecciones únicamente por sus intereses". El presidente de Vox también ha cuestionado la credibilidad del compromiso adoptado por el PSE-EE de no apoyar una eventual candidatura de Otxandiano a lehendakari tras las elecciones de este próximo domingo. "Hay que escuchar al Partido Socialista. Cuando dice que va a hacer una cosa y la repite tres veces, es justo porque va a hacer lo contrario", ha manifestado, tras lo que ha acusado a ese partido de carecer de todo "límite moral" y credibilidad. Abascal ha reprochado al PSOE que mantenga como socio a EH Bildu y que, al mismo tiempo, "se rasgue las vestiduras" por el hecho de que Otxandiano no califique de banda terrorista a ETA. "Es todo un insulto a la capacidad de entendimiento de la gente", ha afirmado. "REPARAR LO IRREPARABLE" El dirigente de Vox también ha criticado las afirmaciones efectuadas este jueves por Otxandiano, que ha pedido "perdón" a las víctimas que hayan podido ver "herida su sensibilidad" tras la polémica generada por sus palabras en una entrevista radiofónica en las que calificaba a ETA de "un grupo armado" al ser preguntado si la consideraba un grupo terrorista. Santiago Abascal ha censurado que el candidato soberanista haya tratado de "reparar lo que es irreparable: su convicción de que ETA no es una banda criminal". "Por mí, se pueden ir a la mierda o Otxandiano, Otegi y todos los que pactan con ellos", ha añadido Abascal, quien ha mostrado su confianza en que su partido pueda mantener el único escaño que actualmente posee en el Parlamento Vasco e incluso "mejorar" los resultados de anteriores elecciones.