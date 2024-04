Taqa confirma conversaciones con Criteria, CVC y GIP por Naturgy, sin que se haya alcanzado acuerdo

Taqa ha confirmado que mantiene conversaciones con Criteria Caixa respecto a "un posible pacto de cooperación relativo a Naturgy", así como con los fondos CVC y GIP sobre "la posible adquisición de sus acciones" en la energética, aunque subrayó que "no se ha alcanzado ningún acuerdo" con ellos, informó el grupo emiratí a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, señaló que si dicha adquisición se produjera, "debería formularse una oferta pública de adquisición por la totalidad del capital de Naturgy". Además, la compañía emiratí añadió que "no hay garantía alguna de que se vaya a implementar ninguna operación ni certeza en cuanto a los términos en que, en su caso, podría realizarse" y que "no ha habido ningún acercamiento a Naturgy por parte de Taqa", que subrayó que en caso, de alcanzarse cualquier acuerdo, "lo publicará a su debido tiempo". Esta mañana, a los pocos instantes de la apertura del mercado, la CNMV suspendió cautelarmente y con efectos inmediatos la cotización de Naturgy "mientras era difundida una información relevante sobre la citada entidad". En el momento de la suspensión, las acciones de la energética subían un 1,3%, hasta los 21,80 euros por título. Las acciones de Naturgy repuntaron ayer casi un 3,4% en Bolsa tras confirmar CriteriaCaixa que mantiene conversaciones "preliminares" con un potencial grupo inversor que está en contacto con algunos de los accionistas de referencia de la energética e interesado "en alcanzar un potencial acuerdo de socios" con el vehículo inversor de La Caixa.