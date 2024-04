Simeone: "Si hubiésemos tenido contundencia, habríamos ganado 6-4"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que les ha faltado "contundencia" en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund (4-2), en el que han quedado eliminados, y cree que si la hubiesen tenido habrían "ganado 6-4". "En los dos partidos, de las situaciones de gol que tuvimos los dos equipos fueron mejores las nuestras. Ni que hablar en el primer partido, donde la ventaja pudo ser superior. En este partido atravesamos una primera parte donde tuvimos la primera con Morata muy importante, que no pudimos resolver con gol. En el segundo tiempo el equipo empezó muy bien, tuvo ocasiones de gol, tuvimos también la de Ángel. Ellos no tuvieron de este tipo de situaciones, pero sí fueron contundentes", manifestó en rueda de prensa. En este sentido, afirmó que "los goles hablan por sí solos". "Fueron cuatro. Nosotros no pudimos tener esa contundencia que si hubiéramos tenido, habríamos ganado 6-4. El esfuerzo de los chicos fue muy bueno. En el primer partido pudimos ganar con más ventaja. Y esta vez, si la diosa Fortuna hubiera venido de nuestro lado, podríamos habernos con un resultado que no fuese el que fue", indicó. Sin embargo, cree que es "difícil" entrenar la contundencia. "Son características de más acierto o menos acierto. Por eso están las estadísticas, uno acierta el 80%, otro el 40%... Es parte de este juego maravilloso. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede, pero es parte de una esencia natural de cada uno. Las estadísticas marcan diferencias", manifestó. Por otra parte, analizó el duelo en el Signal Iduna Park. "El primer tiempo estuvo controlado en el sector izquierdo, menos en el derecho, nos atacaron bastante por ese sector. La contra que tuvimos fue muy importante y los pasajes importantes fueron por el lado negativo. El 3-0 que no logró Lino, en el arranque haber marcado el 0-1, la de Ángel antes del 2-1...", apuntó. "Cuando nos pusimos 2-2, que estábamos en el mejor momento, hicieron un muy buen gol, por ese mismo sector donde nos lastimaron todo el partido. El cuarto vino en en consecuencia y nos alejó de poder empatar", afirmó, antes de finalizar explicando el cambio de Álvaro Morata. "Busqué lo que hizo Correa en la segunda mitad", finalizó.