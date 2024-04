SEC prohíbe mensajes de texto y WhatsApp en teléfonos de sus empleados

(Bloomberg) -- La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, (SEC, por sus siglas en inglés) bloqueó las aplicaciones de mensajería y mensajes de texto de terceros en los teléfonos móviles de trabajo de los empleados, lo que acerca sus propias prácticas a los estándares que está aplicando para la industria.

La decisión de la SEC de bloquear las aplicaciones de mensajes que desaparecen ayudará a mejorar el mantenimiento de registros y abordar posibles vulnerabilidades de seguridad en la agencia, que este año vio comprometida una de sus cuentas de redes sociales. Esta medida es posterior a alrededor de US$3.000 millones en multas impuestas a firmas financieras para resolver acusaciones de que no mantuvieron registros adecuados de las comunicaciones relacionadas con sus actividades en dispositivos móviles y aplicaciones como Signal y WhatsApp de Meta Platforms Inc.

El escrutinio llevó a Wall Street a revisar la forma en que los empleados se comunican sobre asuntos laborales utilizando teléfonos móviles. Mientras tanto, la SEC examinó detenidamente las políticas que cubren las comunicaciones de su propio personal en los teléfonos proporcionados por la agencia.

La SEC restringió el acceso a aplicaciones de mensajería de terceros, así como a SMS y mensajes de texto de iMessage “para reducir el riesgo de que nuestros sistemas puedan verse comprometidos y mejorar el mantenimiento de registros”, dijo una portavoz de la agencia en un comunicado enviado por correo electrónico.

La entidad dijo que eliminó las aplicaciones de terceros en septiembre y las funciones de mensajes de texto en la mayoría de los teléfonos del personal, en marzo.

Las empresas financieras deben monitorear y guardar las comunicaciones relacionadas con sus negocios para evitar conductas inapropiadas. Cuando no lo hacen, las agencias dicen que es mucho más difícil investigar las irregularidades.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) está considerando hacer lo mismo, según una persona familiarizada con el asunto. Un portavoz de la CFTC no respondió a una solicitud de comentarios.

La represión regulatoria impuso sanciones de al menos US$200 millones a cada uno de los gigantes de Wall Street, como Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc, al tiempo que multó a muchos actores más pequeños.

