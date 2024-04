La JEP niega la libertad condicional al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha rechazado este martes concederle la libertad condicional al gestor de paz Salvatore Mancuso, exjefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por lo que permanecerá encarcelado en la cárcel La Picota de la capital, Bogotá. La JEP, el sistema de justicia extraordinario instaurado a raíz del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha determinado que "el beneficio de libertad transitoria no es un derecho automático", sino que está "sujeto a varios requisitos", entre ellos el cumplimiento del sistema de justicia y reparación para con las víctimas. En concreto, el organismo ha indicado en la red social X que se deben considerar los "2.600 hechos que cursan contra Mancuso", a quien la JEP citó a declarar a mediados de abril en el marco de la investigación de las masacres de La Granja y de El Aro. La JEP asumió los casos de Mancuso a finales de marzo. El presidente, Gustavo Petro, afirmó en la red social X que estaba de acuerdo con la decisión. "Los procesos investigativos judiciales no se pueden fragmentar en diversas unidades investigativas porque eso lleva a la impunidad", indicó. Mancuso, quien sirvió de "bisagra" entre los grupos armados y las fuerzas del Estado entre 1989 y 2004, llegó hace unas semanas al país procedente de Estados Unidos, donde cumplía una pena de prisión por narcotráfico, tras aceptar el cargo de gestor de paz a cambio de colaborar con las autoridades. El juez del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla Carlos Andrés Pérez aseguró que con su posible designación como gestor de paz podía verse beneficiado de una excarcelación, lo que atentaría contra el derecho de las víctimas. Conocido como 'Triple Cero' durante su pasado armado, Mancuso fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de El Aro, aunque no llegó a cumplir esta pena por sumarse al mecanismo Ley de Justicia y Paz, promovido por el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a paramilitares.