La inflación se mantendrá estable aunque sujeta a riesgos en Estados Unidos, según el Libro Beige de la Fed

La inflación se mantendrá estable a un ritmo lento en el futuro en Estados Unidos, según ha afirmado este miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en su Libro Beige, documento que proporciona una evaluación de la economía detallada por los doce bancos centrales regionales del país. No obstante, según recoge el documento, se perciben riesgos al alza para la inflación a corto plazo, tanto en los precios de los insumos como en los precios de producción. En los últimos meses, los aumentos de precios fueron modestos. Con todo, cabe recordar que la inflación de marzo sorprendió al alza en marzo, al escalar al 3,5% interanual. En este contexto, en el Libro Beige se explica que la capacidad de las empresas para trasladar los aumentos de costes a los consumidores se ha debilitado considerablemente en los últimos meses, lo que se traduce en menores márgenes de beneficio. Asimismo, las perturbaciones en el Mar Rojo y el derrumbamiento del puente de Baltimore han provocado algunos retrasos en el transporte marítimo, pero que hasta ahora no se han traducido en subidas generalizadas de los precios. Las alzas de precios han sido dispares según regiones, destacando el incremento "moderado" en seis de ellas de los precios de la energía o, en otras, de las tarifas de los seguros, tanto para las empresas como para los propietarios de viviendas. CRECIMIENTO LIGERO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA En conjunto, la actividad económica ha aumentado ligeramente desde finales de febrero. Diez de los doce distritos experimentaron un crecimiento económico ligero o moderado, frente a los ocho del informe anterior, mientras que los otros dos no registraron cambios en la actividad. Por sectores, la actividad turística aumentó modestamente, mientras que la actividad manufacturera disminuyó ligeramente, ya que sólo tres distritos registraron un crecimiento en este sector. En el sector de la construcción, la residencial aumentó ligeramente y las ventas de viviendas se fortalecieron en la mayoría de los distritos. Por el contrario, la construcción no residencial se mantuvo estable y el arrendamiento de inmuebles comerciales descendió ligeramente. MÁS EMPLEO En lo que se refiere al empleo, el mercado laboral viene experimentando aumentos entre muy lentos y moderados en nueve regiones, y las otras tres restantes no registraron cambios en el empleo. La mayoría de las regiones señalaron un aumento de la oferta de mano de obra y de la calidad de los solicitantes de empleo. Asimismo, han informado de una mejora en la retención de empleados y otros se anotaron reducciones de personal en algunas empresas. A pesar de las mejoras en la oferta de mano de obra, muchos distritos describieron una escasez persistente de solicitantes cualificados para determinados puestos, incluidos maquinistas, trabajadores de oficios y trabajadores de hostelería. En cuanto a los salarios, estos han crecido a un ritmo moderado en ocho regiones, mientras que en las cuatro restantes los aumentos salariales fueron de ligeros a modestos. En conjunto, según se desprende del Libro Beige, se espera que la oferta y la demanda de mano de obra se mantenga relativamente estables, con un modesto aumento adicional del empleo y una continua moderación del crecimiento salarial, hasta volver a los niveles anteriores a la pandemia.