Jueves 18 de abril de 2024

.

OLIMPISMO RUSIA

Moscú. El deporte ruso se ha enzarzado a falta de 100 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos en una auténtica guerra civil entre los atletas y funcionarios que apoyan la participación, aunque sea en calidad de neutrales, y aquellos que consideran humillante acudir a la cita de París sin bandera ni himno.

(Texto) (Fotos de archivo)

.

FÚTBOL EUROPA

Madrid. Este jueves se definen las semifinales de la Liga Europa, con los duelos de vuelta Marsella-Benfica, West Ham-Bayer Leverkusen, Atalanta-Liverpool y Roma-Milan, y de la Liga Conferencia, con los partidos Fiorentina-Viktoria Plzen, Lille-Aston Villa, Fenerbahce-Olympiacos, PAOK Salónica-Club Brujas.

(Texto) (Foto)

.

TENIS BARCELONA

Barcelona. El noruego Casper Ruud, el australiano Alex de Miñaur y el griego Stefano Tsitsipas, tercer, cuarto y quinto cabezas de serie del Conde de Godó, disputan sus partidos de octavos de final en una jornada de jueves en la que también comparecen en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona, entre otros, los españoles Roberto Bautista y Alejandro Davidovich.

(Texto) (Foto)

.

BALONCESTO ESPAÑA

Madrid. Los presidentes de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), Antonio Martín, y la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, junto al consejero delegado de Endesa, José Bogas, presentan la renovación del acuerdo de colaboración de la empresa energética con el baloncesto español.

(Texto) (Foto)

--------------------------------------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

AUTOMOVILISMO

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de China, quinta cita del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Shanghái. (FOTO)

.

BALONCESTO

- Última hora del partido del play-in de Euroliga en el que el Baskonia se juega el pase a los cuartos de final frente al Virtus Bolonia (FOTO).

- Endesa, la ACB y la FEB presentan la renovación del acuerdo con el baloncesto español (12.00, sede central de Endesa. Ribera del Loira, 60)(FOTO)

- NBA. Play-in: Philadelphia 76ers-Miami Heat y Chicago Bulls-Atlanta Hawks

.

BALONMANO

- Sorteo de grupos de la Eurocopa femenina, que se disputará en noviembre y diciembre. En Viena (18.00).

.

CICLISMO

- Tour de los Alpes (hasta 19).

.

FÚTBOL

- Liga Europa. Cuartos de final, vuelta (FOTO): Marsella-Benfica, West Ham-Bayer Leverkusen, Atalanta-Liverpool, Roma-Milan (todos a las 21.00)

- Liga Conferencia. Cuartos de final, vuelta (FOTO): Fiorentina-Viktoria Plzen y Lille-Aston Villa (18.45) y Fenerbahce-Olympiacos y PAOK Salónica-Club Brujas (21.00)

- LaLiga EA Sports. Presentación de la 32ª jornada

. Previa del Athletic-Granada.

- El uruguayo Ronald Araujo, protagonista de la acción polémica del partido frente al PSG que le costó la expulsión, es el padrino de la decimonovena edición del Libro de relatos solidarios. Antigua Fábrica Damm (Rosselló 515. Barcelona), 13.30. (FOTO) (VÍDEO)

- LaLiga Hypermotion. Presentación de la 36ª jornada y previa del partido Tenerife-Leganés.

.

GOLF

- The Chevron Championship, primer major femenino de la temporada, en The Club at Carlton Woods, en The Woodlands, Texas (EEUU), Con Carlota Ciganda y Azahara Muñoz (hasta 21).

.

TENIS

- ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó (hasta 21). (FOTO).

- Torneos ATP 250 de Múnich y Bucarest (hasta 21).

- Torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) y 250 de Rouen (Francia) (hasta 21).

.

VELA

- Copa del América. Entrevista con Stephan Kandler, director general del Orient Espress Racing, equipo de Copa América.

.

WATERPOLO

- Fase Final de la Liga de Campeones femenina, en las instalaciones del CN Barcelona (y 21).

. Media Day del CN Mataró previo a la Final a Cuatro de la Liga de Campeones femenina, que se disputa entre los días 20 y 21 de abril en el CN Barcelona (Centre Natació Mataró. Passeig Marítim, 92), 12:45 horas.

-----------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245

Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com