Herrando (Osasuna): "Meterse en Conference League queda un poco más lejos, pero hay que ir partido a partido"

El defensa de CA Osasuna Jorge Herrando cree que "el objetivo de meterse en Conference League se queda un poco más lejos" tras la derrota en El Sadar ante el Valencia, pero pide "ir partido a partido" y corregir algunas cosas como en el último partido donde les faltó "acierto de cara a gol". "Sí que es verdad que ahora el objetivo de meterse en Conference League se queda un poco más lejos, pero hay que ir partido a partido, ganar el próximo e intentar sumar los máximos puntos posibles", indicó Herrando en declaraciones facilitadas este miércoles por 'Kosner', patrocinador del club. El jugador 'rojillo' dijo que "siempre es un aprendizaje constante" el intentar mejorar y que "en cada partido corriges errores, juegas el siguiente partido y tienes que corregir más cosas". "En el último partido, quizás nos faltó un poco de acierto de cara a gol. En algunos minutos no lo hicimos bien, pero hicimos buen partido y hay que seguir en esa línea", apuntó. Esta temporada está siendo de crecimiento y aprendizaje para el canterano, que agradece la "confianza y continuidad" con la que está contando por parte del técnico Jagoba Arrasate y que "trabajará para que siga así". Además, en esta breve etapa que lleva en Primera División, Herrando tiene claro cuál es el jugador que más le ha impresionado. "Rodrygo es muy habilidoso, tiene cambio de ritmo y se me hizo difícil defenderlo", confesó, destacando a Ante Budimir y David García entre sus compañeros. Sobre sus mejores recuerdos en la élite hasta el momento, el central destacó la victoria contra la Real Sociedad, o el duelo ante el FC Barcelona en El Sadar. "En el Camp Nou me expulsaron y era como una segunda oportunidad aquí en El Sadar y lo recuerdo con mucho cariño", recordó. Por último, Herrando se refirió a su capacidad para compaginar su labor dentro del terreno de juego con sus estudios de Nutrición y Dietética. "Con mucha organización, aprovechando mucho los momentos e intentando aprovechar también en algún viaje, aunque es complicado. Sobre todo, es querer, si quieres hacer las dos cosas, al final sacas tiempo y te organizas", sentenció.