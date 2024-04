Hamás denuncia que al menos 200 menores palestinos están detenidos en cárceles de Israel

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado este miércoles que son 200 los menores de edad palestinos que continúan detenidos en cárceles israelíes, cifras confirmadas también por Media Luna Roja Palestina. Hamás ha detallado que entre los 9.500 prisioneros palestinos presos en las cárceles de la "ocupación" hay también al menos 80 mujeres, medio centenar de periodistas y 17 representantes del Gobierno de la Franja de Gaza. Con motivo del Día del Prisionero Palestino, Hamás ha subrayado que la liberación de todas estas personas es el objetivo central del actual conflicto con Israel. "Seguirá siendo máxima prioridad, no escatimaremos esfuerzos", ha dicho. Asimismo, ha denunciado los "crímenes atroces" que Israel comete contra estas personas, incluyendo "torturas", "negligencias médicas" e incluso "asesinatos directos", como los de 16 presos que "se levantaron como mártires" dentro de las cárceles desde el inicio de los ataques sobre la Franja de Gaza el 7 de octubre. "Se trata de crímenes que no conseguirán quebrantar su voluntad", ha dicho Hamás, quien confía en que los responsables de estos actos "no escaparán al castigo" por mucho tiempo que transcurra, recoge el diario 'Felestin', afín al grupo islamista.