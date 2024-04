España no rebajará su deuda del 104% del PIB en toda la década, según FMI

La economía española seguirá creciendo por encima de la media de la zona euro durante los próximos años, al menos hasta 2029, según las proyecciones a más largo plazo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que, sin embargo, no espera una reducción sustancial de los niveles de paro, déficit o deuda hasta el final de la presente década. Según la base de datos del Fondo, el crecimiento del PIB de España, que sobrepasará ampliamente el estimado para la eurozona este año y el siguiente, con una expansión del 1,9% en 2024 y del 2,1% en 2025, frente al 0,8% y el 1,5% anticipado para los Veinte, irá viendo como esta brecha a favor se estrecha durante los siguientes años. De tal manera, la institución con sede en Washington espera que el crecimiento del PIB español se desacelere al 1,8% en 2026 y al 1,6% para cada uno de los tres siguientes ejercicios, mientras que para la zona euro prevé una expansión del 1,4% en 2026 y del 1,3% en 2027 y 2028, con una proyección del crecimiento del 1,2% para 2029. En cuanto a la tasa de inflación, el FMI prevé que España cierre el presente año con una subida de los precios del 2,4%, una décima más que la zona euro, mientras que en 2025 será del 2,2% en España y del 2% en la eurozona, para coincidir en el 1,9% al final de 2026. A partir del año siguiente, la tasa de inflación prevista para España será ligeramente inferior a la media de la eurozona, con un 1,8% al final de cada uno de los tres años hasta 2029, mientras que para la eurozona los precios subirá un 2% en 2027, un 1,9% en 2028 y un 2% al final de 2029. A pesar de esta mejor evolución del crecimiento y del diferencial favorable en precios estimado el FMI, la tasa de paro en España se mantendrá muy por encima de la media de la zona euro durante todo el horizonte proyectado por el FMI. LA TASA DE PARO NO BAJARÁ DEL 11% Y EL DÉFICIT DEL 3% De este modo, mientras que se espera que el paro en España bajará este año al 11,6% y al 11,3% el siguiente, frente al 6,5% y el 6,4% estimado respectivamente para la eurozona, el FMI no espera que el desempleo baje del 11% durante los siguientes ejercicios. En cuanto a las finanzas públicas, las previsiones del FMI apuntan a que el déficit español que bajará este año al 3,1% del PIB desde el 3,6% de 2023, se mantendrán en el 3% o ligeramente por encima cada año hasta al menos 2029, repuntando al 3,2% del PIB en 2026 y al 3,3% en 2027, para relajarse al 3% en los años siguientes. Asimismo, la deuda pública, que este año se situará algo por encima del 106% del PIB, bajará el año que viene ligeramente por debajo del 105% y se mantendrá así hasta que en los dos últimos años del horizonte de proyecciones, 2028 y 2029, baje al 104,6% y al 104,2%, respectivamente.