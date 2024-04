Entran por primera vez ocho camiones cargados con harina para Gaza por el puerto de Ashdod

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, ha informado este miércoles de que por primera vez han entrado ocho camiones cargados con harina para la población de Gaza por el puerto de Ashdod. Los camiones, que son del Programa Mundial de Alimentos (PMA), se han sometido a una inspección minuciosa en el puerto y han entrado en el enclave palestino, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), a través del cruce de Kerem Shalom. "No hay límite para la cantidad de ayuda humanitaria que estamos dispuestos a facilitar, porque sabemos que nuestra guerra es contra Hamás, no contra el pueblo de Gaza", ha indicado un portavoz de la autoridad militar israelí en la red social X. COGAT ha denunciado más pronto que un total de 700 camiones con ayuda humanitaria estaban paralizados del lado gazatí en Kerem Shalom esperando a ser distribuidos por agencias de Naciones Unidas. "La ONU debe hacer su trabajo", ha agregado en redes sociales. Israel ya culpó al organismo el pasado jueves de los retrasos en el reparto de ayuda de 600 camiones que se encontraban en el lado gazatí, asegurando que "los obstáculos no están del lado israelí" e instando a Naciones Unidas a "hacer su trabajo".