El fotógrafo Vasco Szinetar trae por primera vez a España 'Cuerpo de exilio': "La diáspora sustrae recuerdos"

El fotógrafo y artista visual judío venezolano Vasco Szinetar ha presentado, por primera vez en España, su exposición 'Cuerpo de exilio', un conjunto de instantáneas que muestran el exilio y los "viajes a ninguna parte" que el artista se ha visto forzado a emprender sin olvidar nunca sus raíces. "La diáspora sustrae recuerdos", asegura en una entrevista a Europa Press. "La persona que está en la diáspora lleva una herida, lleva una distancia y mira de una manera diferente", ha explicado Szinetar, que puntualiza que la diáspora --la dispersión de los judíos exiliados de su país-- "sustrae tus recuerdos, tu infancia, tus espacios íntimos, y te lanza a cualquier parte". La exposición podrá visitarse desde el próximo 22 de abril hasta el 31 de agosto en el Centro Sefarad-Israel (Madrid) y se enmarca en PhotoEspaña 2024. Está compuesta por más de un centenar de imágenes -- acompañadas de textos del propio artista y de los especialistas en su obra-- que proponen un recorrido por las nociones de exilio, cuerpo y diáspora, y sus relaciones con el hogar, la familia y los espacios de transición. Así, Szinetar recuerda que su padre fue un "judío comunista" de Transilvania (Rumanía), que emigró a Venezuela en los años 30 y se casó con su madre, "una niña de bien del campo", venezolana e hija de "uno de los caudillos más importantes que ha tenido el país", por lo que el fotógrafo asegura estar "muy vinculado al acontecer histórico". En ese contexto, el fotógrafo ha puesto su mirada "durante 20 años" en ciudades tan distantes como Bogotá, Berlín o Madrid para volver los ojos sobre su propia ciudad, Caracas, la ciudad que "le han robado" y que ya "no es la ciudad que conocía" porque ahora "es una Caracas que vive bajo el paraguas de un régimen totalitario". De este modo, todas esas metrópolis se han convertido en el escenario para el desarrollo de una poética fotográfica que busca las señales y las razones del exilio en los lugares a donde llega el exiliado. Asimismo, se trata de un trabajo "autorreferencial" en el que explora el "exilio definitivo" que se experimenta con el propio cuerpo. Por ello, Szinetar destaca que "no es un trabajo desde la perspectiva del documental" del fotoperiodismo, sino que explora "el silencio, los espacios diferentes, silenciosos e íntimos". "Es una mirada mucho más silenciosa, con el yo interior en ese momento de reflexión", ha apostillado. LA EXPOSICIÓN REPRESENTA EL "ARS ICONICA" DEL ARTISTA Como ha explicado el comisario Juan Carlos Chirinos a Europa Press, esta muestra refleja el "ars iconica" del artista, su concepto de "qué es la fotografía y cómo tiene que ver con el mundo y con la literatura". La "poesía visual" queda plasmada en las imágenes que Szinetar --"un fotógrafo que también es poeta"-- ha escogido para darle sentido a su viaje. La exposición, además de instantáneas en Berlín o Madrid protagonizadas por sus propios hijos, también incluye autorretratos del cuerpo del propio artista, que muestran, según ha indicado el comisario, "el cuerpo como lugar de exilio, como un lugar que uno no conoce". Así, por ejemplo, el fotógrafo realiza su propia reinterpretación de la 'Lamentación sobre Cristo muerto' --también conocido como 'Cristo muerto'-- de Andrea Mantegna, un Cristo que se encuentra "acostado y visto desde los pies", como ha señalado Chirinos, para mostrar al cuerpo como "una especie de exilio y de cosa ajena". Las fotografías de 'Cuerpo de exilio' "no son una crítica política, ideológica o algo despreciativo", sino que muestran la realidad "tal como se ve" a través de la cámara, como ha incidido el comisario mientras que el artista ha añadido que la exposición refleja otra búsqueda, la del encuentro con los demás. "El trabajo de un autor no se conecta sin el diálogo con el otro, pues uno vive como en un maremágnum; y cuando tiene la suerte de tener una lectura inteligente, aguda, importante, es un descubrimiento", ha sentenciado. La muestra cuenta con la colaboración de la Oficina Cultural de la Embajada de España en Venezuela; Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Comunidad Judía Iberoamericana - USA; Organización de Estados Iberoamericanos; Fundación Hispanojudía; ABANCA; Welcomer Group; Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.