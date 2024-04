El exNBA Will Barton no seguirá en el Covirán Granada

El Covirán Granada anunció este miércoles que el estadounidense Will Barton ya no pertenece a su disciplina después de disputar sólo tres partidos en la Liga Endesa con el equipo andaluz, al que llegó para intentar ayudar a alcanzar la permanencia. "Will Barton deja de pertenecer al Coviran Granada y regresa hoy mismo a Estados Unidos. El club agradece la actitud y profesionalidad mostrada por el jugador estadounidense durante el mes en el que ha defendido la camiseta nazarí", señaló el club en un breve comunicado. El escolta norteamericano, con más de 12 temporadas de experiencia en la NBA, fichó el pasado 14 de marzo procedente del CSKA de Moscú, para ayudar en el objetivo de la salvación al conjunto nazarí, con un contrato hasta final de temporada. Barton empezó contando para el técnico Pablo Pin, jugando casi 22 minutos en la derrota ante el Unicaja y anotando 12 puntos, pero a partir de ahí su participación bajó ostensiblemente y ya el pasado fin de semana ante el Valencia Basket no fue ni convocado. En total, promedió 4,7 puntos y más de 11 minutos por encuentro.