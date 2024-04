Carlo Costanzia evita hablar de la nueva denuncia a su hermano Pietro

Esta semana Pietro Costanzia volvía a ser noticia al ser denunciado de nuevo por otra supuesta agresión que también podría estar motivada por un ataque de celos, de la misma manera que sucedió la anterior cuando agredió con un machete a un joven el pasado 18 de marzo. Tras conocer esta nueva denuncia, su hermano Carlo se dejaba ver ante las cámaras y aprovechábamos para preguntarle si ha podido hablar con su hermano Pietro tras este nuevo varapalo judicial. Lejos de desvelar si se ha puesto en contacto con él o no, el actor con semblante serio prefería guardar silencio. Además, también le preguntamos por su relación sentimental con Alejandra Rubio, ya que estos últimos días no se les ha visto juntos y esto ha avivado los rumores de que entre ellos podría haber un distanciamiento. Siguiendo con la actitud que ha tenido ante los medios de comunicación en los últimos meses, el hijo de Carlo Costanzia ha guardado silencio y no ha desvelado qué hay de cierto en todas las informaciones que están siendo públicas sobre él y su familia.