Aumentan a once los muertos en un ataque del Ejército de Rusia contra Chernígov, en el norte de Ucrania

El balance de víctimas mortales del ataque ejecutado este miércoles por el Ejército de Rusia contra la ciudad de Chernígov, situada en el norte de Ucrania, ha aumentado a once según han indicado las autoridades ucranianas, que han agregado que más de 20 personas han resultado heridas. El ministro del Interior ucraniano, Igor Klimenko, ha señalado que hasta ahora se han confirmado once muertos y 22 heridos, si bien ha apuntado que hay al menos tres desaparecidos. "Aún hay personas bajo los escombros. La operación de búsqueda y rescate está en marcha", ha manifestado en un mensaje en su cuenta en Telegram. Así, ha indicado que entre los fallecidos hay un agente de la Policía y ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas. "Aprovecho la oportunidad para recordar a figuras públicas y residentes la necesidad de tener cuidado a la hora de difundir información sobre las consecuencias del ataque", ha zanjado. El alcalde de Chernígov, Oleksander Lomako, ha afirmado que habrá "los servicios de emergencia participan en las operaciones de búsqueda y rescate" y ha agregado que las autoridades "organizarán el reasentamiento de las personas que necesiten alojamiento" a raíz del ataque. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha insistido en que "esto no hubiera pasado si Ucrania hubiera recibido un número suficiente de sistemas de defensa aérea y si la determinación del mundo a la hora de hacer frente al terrorismo ruso hubiera sido suficiente". "Los terroristas sólo pueden destruir vidas si primero intimidan a los que pueden detener el terrorismo y salvar vidas. La determinación es importante. El apoyo importa", ha manifestado, antes de incidir en que "la determinación ucraniana es suficiente". "Debe haber una determinación también suficiente de nuestros socios y, en consecuencia, un apoyo suficiente", ha remachado.