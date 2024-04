Apelación estima el recurso del Getafe y deja sin sanción el cierre parcial del Coliseum

Getafe (Madrid), 17 abr (EFE).- El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estimó este miércoles el recurso presentado por el Getafe y revocó la sanción del cierre parcial de parte de la grada del Coliseum por los insultos racistas que recibió el jugador del Sevilla Marcos Acuña.

Además, según informó el club azulón a través de un comunicado oficial, también dejó sin efecto la multa económica de 27.000 euros que impuso el Comité de Disciplina de la RFEF al Getafe después del encuentro que disputaron ambos equipos hace dos jornadas y en el que el árbitro, Javier Iglesias Villanueva, reflejó en el acta los insultos proferidos contra el jugador argentino del conjunto andaluz ("Acuña mono" y "Acuña vienes del mono".

Asimismo, este martes Antiviolencia recomendó sancionar con 4.000 euros al aficionado que profirió esos insultos y que fue identificado por las cámaras del Getafe.

Precisamente, en rueda de prensa, el portero David Soria afirmó este miércoles que la sanción al Getafe le parecía excesiva cuando, a su juicio, había que identificar a los culpables y sancionarles sin perjudicar a todos los aficionados de forma colectiva.

"Lo primero, tanto el club como los jugadores, estamos en contra de cualquier acto xenófobo o racista tanto dentro como fuera del campo. Es un tema complicado porque creo que no tiene que pagar toda una parte de la afición por un personaje o por alguien que no ha controlado las maneras o que no tiene educación. Creo que sería más fácil sancionar a la persona y no al equipo con las cámaras que tenemos", dijo Soria.

"Creo que sí es más fácil con los pequeños hacernos de ejemplo. Creo que la sanción no es justa, evidentemente. Hay que coger a la persona que fue, sancionarla y que sirva de ejemplo la persona, no la afición, que no tiene la culpa. Espero que no trascienda, que se pueda recurrir, que saquemos a esa persona del fútbol y que los demás puedan seguir disfrutando. Y además, creo que es un hecho puntual. No se puede tachar a una afición de racista por una persona. Ni al fútbol español tampoco, no creo que sea racista ni mucho menos. Tontos hay en todos los lados y hay que ir a por ellos y no a por la afición y magnificar todo", añadió.

De este modo, el Getafe podrá contar con todos sus aficionados para el partido ante la Real Sociedad que disputará este domingo. Era el primero de los tres (además de frente al Athletic Club y el Atlético de Madrid) en el que tenía que cumplir una sanción que Apelación ha dejado sin efecto. EFE

jjl/arh