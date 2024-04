¿Y si las alzas de la Fed en realidad están impulsando la economía de EE.UU.?

(Bloomberg) -- Mientras la economía estadounidense avanza mes tras mes, creando cientos de miles de nuevos puestos de trabajo y confundiendo a los expertos que habían advertido sobre una inminente recesión, algunos en Wall Street están empezando a considerar una teoría económica marginal.

¿Y si todos estos aumentos de tasas de interés de los últimos dos años en realidad están impulsando la economía? En otras palabras, tal vez la economía no esté en auge a pesar de las tasas más altas, sino gracias a ellas.

Es una idea tan radical que, en los círculos académicos y financieros dominantes, roza la herejía; el tipo de cosa que en el pasado solo el populista presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, o los discípulos más fervientes de la Teoría monetaria moderna se atreverían a pronunciar públicamente.

Pero los nuevos conversos —junto con un puñado de personas que confiesan sentir al menos curiosidad por la idea— dicen que la evidencia económica se está volviendo imposible de ignorar. Según algunos indicadores clave (PIB, desempleo, ganancias corporativas), la expansión ahora es tan fuerte o incluso más que cuando la Reserva Federal comenzó a subir las tasas.

Los detractores argumentan que esto se debe a que, por primera vez en dos décadas, el fuerte aumento de las tasas de referencia desde 0% a más de 5% está proporcionando a los estadounidenses un flujo significativo de ingresos provenientes de sus inversiones en bonos y cuentas de ahorro. “La realidad es que la gente tiene más dinero”, afirma Kevin Muir, ex operador de derivados de RBC Capital Markets que ahora escribe un boletín de inversiones llamado The MacroTourist.

Según la teoría, estas personas —y empresas— están gastando una parte suficientemente grande de ese dinero recién descubierto, lo que impulsa la demanda y el crecimiento.

En un ciclo típico de aumentos de tasas, el gasto adicional de este grupo no es suficiente para compensar la caída de la demanda de los que dejan de pedir prestado. Eso es lo que provoca la clásica desaceleración inducida por la Fed (y el correspondiente descenso de la inflación). Todo el mundo esperaba que la economía siguiera ese patrón y “se desacelerara precipitadamente”, dice Muir. “Yo digo que no, que probablemente sea más equilibrado e incluso podría ser un poco estimulante”.

Muir y el resto de los detractores —David Einhorn, de Greenlight Capital, es el más destacado de ellos— dicen que esta vez es diferente por varias razones. La principal es el impacto de la explosión del déficit presupuestario estadounidense. La deuda pública se ha disparado hasta los US$35 billones, el doble que hace tan solo una década. Eso significa que las tasas de interés más altas que paga ahora el Gobierno por la deuda se traducen en unos US$50.000 millones adicionales que fluyen cada mes a los bolsillos de los inversionistas en bonos estadounidenses (y extranjeros).

Hace muchos años, el economista Warren Mosler se dio cuenta de que este fenómeno hacía que el aumento de tasas fuera un estímulo y no una restricción. Pero como uno de los defensores más acérrimos de la Teoría monetaria moderna (TMM), su interpretación fue rechazada durante mucho tiempo y calificada sermones de un cruzado excéntrico. Así que Mosler se siente un poco reivindicado al ver que algunos de los principales sectores de la opinión pública ahora se acercan a él. “Llevo mucho tiempo hablando de esto”, afirma.

Muir admite que fue uno de los que se burlaron de Mosler hace años. “Me decía: estás loco. No tiene sentido”. Pero cuando la economía despegó tras la pandemia, decidió examinar más de cerca las cifras y, para su sorpresa, llegó a la conclusión de que Mosler tenía razón.

“Realmente extraños”

Einhorn, uno de los inversionistas en valores más conocidos de Wall Street, llegó a esta teoría antes que Muir, cuando observó la lentitud con la que la economía se expandía a pesar de que la Reserva Federal había mantenido las tasas en 0% tras la crisis financiera mundial. Einhorn pensó que subirlas a niveles extremos no ayudaría a la economía —el golpe que supondría para los prestatarios, por ejemplo, una tasa de referencia del 8% es demasiado fuerte—, pero que subirlas a niveles más moderados sí lo haría.

Einhorn señala que los hogares estadounidenses reciben ingresos de más de US$13 billones en activos remunerados a corto plazo, casi el triple de los US$5 billones en deuda de consumo, excluidas las hipotecas, por los que tienen que pagar intereses. Al ritmo actual, eso se traduce en una ganancia neta para los hogares de unos US$400.000 millones al año, estima.

“Cuando las tasas caen por debajo de cierto nivel, en realidad desaceleran la economía”, dijo Einhorn en el podcast Masters in Business de Bloomberg en febrero. Califica de “realmente extraños” los comentarios de que la Fed tiene que comenzar a recortar las tasas para evitar una desaceleración.

“Las cosas están bastante bien”, dijo. “No creo que vayan a ayudar a nadie” recortando las tasas.

(Cabe señalar que los recortes de tasas ocupan un lugar destacado en el corolario de la teoría de los aumentos de tasas y la aceleración del crecimiento que respalda otro sector de Wall Street. Según esta teoría, los recortes de tasas en realidad harán que la inflación baje, no suba).

