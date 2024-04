VÍDEO: El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas afirma que Israel responderá al ataque de Irán

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Herzi Halevi, ha señalado este lunes que Israel responderá al ataque llevado a cabo por Irán en medio de la incertidumbre de que este posible paso pueda desencadenar una escalada a nivel regional. "Estamos sopesando nuestros pasos. El lanzamiento de tantos misiles balísticos, misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados en el territorio del Estado de Israel tendrá una respuesta", ha subrayado desde la base aérea de Nevatim, según recogen las cuentas de las Fuerzas Armadas israelíes en redes sociales. Halevi ha señalado que Irán quería "dañar las capacidades estratégicas de Israel", algo que "no ha pasado antes". "Estábamos preparados para la operación 'Escudo de Hierro'", ha dicho, en alusión a las maniobras para derribar los proyectiles. El jefe del Estado Mayor ha visitado esta base, ubicada en el desierto del Néguev, después de que fuera alcanzada por los drones de Teherán durante la noche del sábado al domingo y sufriera daños leves. Halevi ha elevado además a más de 350 --anteriormente se informó de más de 300-- los proyectiles lanzados por Irán contra Israel en la noche del sábado al domingo, "un ataque a gran escala" lanzado desde Irán, Irak, Yemen y Líbano. Sin embargo, ha destacado la "solidez" de la respuesta Israelí coordinada "en tiempo real" con fuerzas de Estados Unidos, REino Unido, Francia y "otros socios" que participaron en la Operación Escudo de Hierro. Además, Halevi ha destacado que el ataque Iraní "ha generado nuevas oportunidades de cooperación Oriente Próximo" y ha advertido de que "Irán deberá afrontar las consecuencias de sus acciones. Elegiremos nuestra respuesta en consecuencia". El Ejército de Israel ha confirmado que el ataque directo de Irán --la anunciada por Teherán como operación 'Promesa Verdadera'-- ha comprendido el lanzamiento de más de 350 proyectiles entre drones, misiles de crucero y misiles balísticos en la noche del sábado al domino. La inmensa mayoría de los proyectiles fueron interceptados en vuelo y no causaron daños relevantes. Por su parte, Irán ha defendido que estos ataques son parte de una respuesta legítima y de su derecho a la "autodefensa" tras el bombardeo contra su Consulado en Damasco, achacado a Israel y que se saldó con la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/862035/1/jefe-estado-mayor-fuerzas-armadas-afirma-israel-respondera-ataque-iran TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06