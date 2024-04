Un millar de africanos van a alcaldía de Nueva York por falso rumor de permisos de trabajo

Nueva York, 16 abr (EFE).- Al menos 1.300 africanos recién llegados a Nueva York abarrotaron hoy la alcaldía por el falso rumor de que conseguirían permisos de trabajo y residencia permanente o "green card" si acudían a una audiencia pública sobre su experiencia con el sistema de albergues de la ciudad.

Los inmigrantes, en su mayoría de Guinea, en África Occidental, hicieron una larga fila para entrar a la audiencia conjunta de los comités de Inmigración y de Hospitales, según pudo verse en los vídeos colgados en las redes sociales, pero sólo lo lograron un puñado, unas 250 personas, según medios locales.

"Me dijeron que me ayudarían a conseguir un permiso de trabajo y una tarjeta verde si venía aquí hoy”, dijo al diario New York Post uno de ellos, Amadou Sara Bah, de 44 años, que llegó en noviembre procedente de Guinea y aseguró que no hubiese acudido a la Alcaldía solo para la audiencia.

"La audiencia se centra en las experiencias de los inmigrantes negros", indicó la concejal Alexa Avilés, presidenta del Comité de Inmigración, dirigiéndose a la multitud en la escalinatas de la Alcaldía antes de la audiencia.

Añadió que lo que pretende es mejorar el acceso de las personas negras a los sistemas de atención locales y evaluar cómo la ciudad está abordando las barreras del idioma, las diferencias culturales, las necesidades de salud y otros obstáculos.

Los cientos de personas que no lograron entrar realizaron una protesta frente al Ayuntamiento por la forma en que se ha tratado a los inmigrantes provenientes de Haití, Guinea o Senegal, entre otros, y que afrontan problemas de vivienda y permisos de trabajo.

Los inmigrantes que han llegado a la ciudad en los últimos dos años primero se alojaron en el sistema de albergues público pero al sobrepasar su capacidad, la Administración del alcalde Eric Adams alquiló hoteles como refugios.

Pero, al continuar el flujo de inmigrantes, se limitó a 30 días la estadía de los solteros en los refugios, lo que les ha obligado a buscar alojamiento por su cuenta -algunos duermen en el metro- o aceptar boletos pagados por la ciudad para irse a otros estados, además de enfrentar la lentitud del Gobierno federal para otorgarles permisos de trabajo.

Precisamente hoy la Alcaldía dio a conocer los integrantes del Equipo de Estrategia para Recién Llegados, con miras a mejorar la respuesta a la crisis migratoria para favorecer la integración

El equipo incluye a Lillian Barrios Paoli, primera mexicana que fue vicealcadesa de la ciudad de Salud y Recursos Humanos y a Lissete Nieves, que ha ocupado diversos cargos en el gobierno municipal y federal. EFE

