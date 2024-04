Terzic: "Conseguimos marcarle al Atlético cinco goles en dos partidos, es algo que no muchos logran"

El entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, ha destacado los cinco goles marcados por su equipo al Atlético de Madrid "en dos partidos", en alusión al 2-1 del Cívitas Metropolitano y al 4-2 de este martes en el Signal Iduna Park, "algo que no muchos logran" y que ha valido al cuadro alemán para ser semifinalista de la Champions League. "Entiendo el interés desde España en hablar sobre sus equipos ahora, pero yo solo estaba concentrado en nuestra actuación y creo que lo hicimos muy bien", respondió Terzic en la sala de prensa tras una pregunta en español. ""No se puede minimizar esto. El Atlético es un equipo fantástico, que lleva años teniendo mucho éxito a este nivel. Pero si quieres destacar algo que puede resultar inusual, conseguimos marcarle cinco goles en dos partidos, creo que es algo que no muchos equipos logran o incluso tal vez sea algo nuevo para ellos", argumentó. "Muy feliz, muy satisfecho y muy muy orgulloso del equipo y del club. El ambiente hoy en el estadio ha sido excepcionalmente bueno. Nuevamente hubo dos momentos donde nos hicieron daño y que podrían haber dado con todo al traste. Sin embargo, quedó claro que nunca perdimos la fe y que, pase lo que pase, nos aferramos a lo que nos hace fuertes", resumió el técnico 'borusser'. "Si miras ambos partidos, creo que llegamos merecidamente a las semifinales, honestamente es mi opinión. Y eso dice mucho. Cuando dices que merecías pasar contra el Atlético de Madrid, es algo muy importante para nosotros como club", insistió Terzic en su rueda de prensa. "Desde el primer segundo que salimos hoy a calentar, sentimos que todos querían aprovechar esta noche para dirigir la energía en la misma dirección y hacerlo posible, que ellos experimentasen lo difícil que es jugar contra un equipo que recibía el apoyo de 74.000 personas o más", dijo. En este sentido, se alegró por estar entre los cuatro mejores del 'Viejo Continente'. "Creo que es la cuarta vez en la historia del Dortmund que llegamos a las semifinales de la Liga de Campeones. Eso demuestra lo especial que es, pero no habría sido imposible si no todos creyéramos en ello", subrayó el entrenador del equipo aurinegro. "Llegamos a cuartos de final a través de un viaje muy largo y duro, y en esta eliminatoria simplemente pienso que merecíamos más que ellos pasar a la siguiente ronda, por ambos partidos. Pero creo que lo conseguido el Atlético en los últimos años debería ser un ejemplo para muchos equipos, incluidos nosotros, porque ha sabido conseguir títulos en una Liga extremadamente difícil y también en Europa. Y por eso, a este nivel, las pequeñas cosas marcan la diferencia. Hemos tomado esas pequeñas cosas de nuestro lado en esta eliminatoria", concluyó Terzic.