Senador colombiano critica la inacción de la JEP y las violaciones al acuerdo de paz

Bogotá, 16 abr (EFE).- El senador del partido Comunes y exmiembro del secretariado de las FARC Julián Gallo arremetió contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y criticó su inacción en la redacción de condenas en los siete años que lleva existiendo desde la firma del acuerdo de paz.

Gallo, conocido como ´Carlos Antonio Lozada´ cuando era guerrillero de las FARC, expresó este martes durante una rueda de prensa que la JEP no puede "atribuirse funciones que no les corresponden, no son un tribunal de justicia cualquiera", y sus acciones "acabarán suponiendo la burla de los derechos de las víctimas".

El senador habló sobre la necesidad que tienen todos los colombianos de que el proceso violento termine: "No podemos durar otros cien años culpándonos y sindicándonos, este proceso tiene que terminar. No solo tenemos que deponer las armas sino también los odios".

Gallo compartió la respuesta que les envió el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez Morales, ante una carta con preguntas sobre la cantidad de resoluciones emitidas en los siete años que la entidad lleva funcionando.

"A la fecha, la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad no ha dictado sentencias", lee la carta, ante lo que el senador replicó "lo que estamos pidiendo es que se cumpla el acuerdo, sanciónenos".

"Estamos reclamando que se pongan la toga de la paz y no estén tomando decisiones en base de odio y estigmatización", criticó el senador.

En la carta, evidenciaron que desde 2017, el presupuesto total gastado por la Jurisdicción hasta 2023 "suma dos billones de pesos (unos 507 millones de dólares) largos para cero resultados" en lo que refiere a las preguntas hechas por los exjefes guerrilleros.

Gallo asumió que la entidad sí lleva a cabo procesos: "Hacen muchas cosas pero no aquellas para las que fue creada la JEP, las acciones para cumplir el acuerdo", por lo que el secretariado de las antiguas FARC pidieron que "avancen, pongan las sanciones y muestren los resultados".

Las declaraciones del senador sucedieron después de que el pasado viernes la JEP comunicó que no tenía potestad para juzgar el secuestro y asesinato en 2004 de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, por el que se investiga la posible implicación del miembro del último secretariado de las extintas FARC Rodrigo Granda.

"Si el estado cumple, la JEP cumplirá y podrá convertirse en tribunal de cierre para procesos que hay abiertos", concluyó el senador.