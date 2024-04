Save the Children pide primar la seguridad de los menores en las medidas de protección por violencia machista

La organziación Save the Children ha pedido que se prime la seguridad de los menores a la hora de adoptar medidas de protección ante casos de violencia de género. La organización ha cuantificado en 60 los menores víctimas de la violencia vicaria desde 2013. "Desde Save the Children seguimos con consternación estos últimos casos de menores de edad asesinados a causa de la violencia de género. Esperamos que esta reunión del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer sirva para volver a poner el foco en la infancia", ha explicado la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo, ante el repunte de víctimas de violencia vicaria. La organización ha recordado que en los casos de violencia de género "muchas veces los niños pasan a un segundo plano, cuando son también víctimas directas de este tipo de violencia". "Es nuestra obligación como sociedad garantizar su protección", ha argumentado Perazzo. En lo que respecta a niños, la ONG ha indicado son ya 443 los menores de edad que se han quedado sin su madre como consecuencia de este tipo de violencia, 10 en estos primeros meses de 2024. Para Save the Children "es fundamental que las medidas previstas en la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia "se implementen de forma efectiva, incluyendo la suspensión de la custodia compartida y del régimen de visitas en los casos en los que el niño haya presenciado o sufrido violencia de género". "Si no, el niño puede seguir en peligro. Un maltratador nunca puede ser un buen padre", ha afirmado Perazzo. Save the Children apuesta también por incorporar un enfoque de infancia a las políticas públicas sobre violencia de género y garantizar que en las decisiones sobre las medidas de protección prime siempre la consideración sobre la seguridad del menor.