RFEF asegura que su Comisión Gestora "siempre ha actuado conforme a derecho y en ejercicio de sus competencias"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recalcó este martes que su Comisión Gestora "siempre ha actuado conforme a derecho y en ejercicio de sus competencias" y lamentó que no haya podido "concluir" su proceso electoral debido a las "múltiples injerencias externas", avisando de la posibilidad de que sus miembros tomen "acciones legales" "dada la falta de rigor y motivación jurídica" del expediente disciplinario del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El organismo emitió un comunicado "ante los últimos anuncios realizados" por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, sobre el informe de este lunes del TAD en el que solicitaba incoar expediente a Pedro Rocha por excederse de sus funciones. "La RFEF hace un llamamiento para proteger el valor del fútbol español y la honestidad de sus dirigentes y trabajadores, dado que la comisión gestora siempre ha actuado conforme a derecho y en ejercicio de sus competencias", apuntó el ente. Este dejó claro que se ha incoado expediente a Rocha por "un supuesto y rebatido exceso en las funciones en una entidad que no ha podido concluir su proceso electoral, dadas las múltiples injerencias externas", y que "todas" las decisiones que se han tomado desde la marcha de Luis Rubiales como presidente "se han tomado con la máxima cautela y respeto, dada la situación de interinidad en la que se encontraba la institución". La RFEF critica igualmente que "no se ha dado un trámite de audiencia para los miembros de la Comisión Gestora y que la apertura del expediente se ha realizado en base a noticias de prensa y comunicados". "Miembros de la Comisión Gestora se reservan la posibilidad de emprender acciones legales en defensa de sus intereses, dada la falta de rigor, motivación jurídica del expediente disciplinario del TAD, así como la adopción de medidas cautelares consideradas injustas por los órganos que tengan que dirimirlas", afirmó.