Raisi traslada a Putin que Irán no tiene interés en aumentar la tensión en Oriente Próximo

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha trasladado este martes su par ruso, Vladimir Putin, que Teherán no tiene interés de una escalada de las hostilidades en Oriente Próximo, después del ataque contra Israel del pasado fin de semana en represalia por el atentado sobre su consulado en Damasco, capital de Siria. Así se extrae del comunicado emitido por el Kremlin en el que se lee que Raisi ha explicado a Putin que se vieron "forzados" a atacar posiciones israelíes después de la agresión mortal sobre sus instalaciones diplomáticas en la capital siria. Raisi ha subrayado que la respuesta ha sido "limitada" y que no hay interés por parte de Irán en continuar con una mayor escalada de las tensiones. Por su parte, Putin ha expresado su interés en que ambas partes demuestren "moderación" ya que en caso contrario las consecuencias pueden ser "catastróficas" para la región. El Kremlin ha destacado que ambos han coincidido en señalar que la deriva actual de la situación en Oriente Próximo es consecuencia del conflicto "no resuelto" entre palestinos e israelíes y han pedido un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza para avanzar en posibles soluciones. Horas antes, la Presidencia iraní ha emitido un comunicado en el que Raisi ha advertido de que Teherán responderá con "fiereza" a "la más mínima acción" de represalia de Israel por estos ataques del fin de semana, en una conversación con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani.