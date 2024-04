Rafael Amargo acude al juzgado a firmar por primera vez tras su salida de prisión

Tres días después de salir en libertad provisional tras cinco meses en prisión por incumplir la medida cautelar impuesta por el juez de firmar semanalmente en el juzgado, Rafael Amargo ha cumplido con su primera cita con la justicia. Con la lección más que aprendida, y reconociendo que fue uno de sus grandes errores -y el motivo por el que estuvo en la cárcel de Soto del Real desde el 3 de noviembre hasta este viernes- el bailaor ha acudido a la Audiencia Provincial de Madrid acompañado por su abogado Marcos García Montes y por su mujer Luciana Bongianino para firmar por primera vez desde que recuperó la ansiada libertad. "Ya no se me olvida. ¿Quién me mandaría no hacerlo? se lamenta. Como confiesa, todvía se está "aclimatando" a su vida fuera de prisión. "Casi seis meses que he estado ahí, entonces, poco a poco. Estoy como bueno, esto de entrar en la cárcel te cambia por completo muchísimas cosas que... Parece que no, pero hay que vivirlo, hay que vivirlo. Espero que no lo viváis, ¿no?" ha afirmado, asegurando lo que quiere hacer ahora es "lo que he hecho toda la vida, bailar, porque llevo seis meses sentado ahí". "Mis padres y mis hijos están bien, felices porque estamos juntos otra vez" nos ha contado emocionado. "La cárcel tiene sus cosas malas y tiene sus cosas buenas. Yo creo que soy en muchas situaciones otro hombre diferente. La rapidez, desde luego he trabajado la paciencia muchísimo. He trabajado muchísimas cosas que tenía que trabajar y que me han venido muy bien" ha explicado cuando le hemos preguntado en qué le ha cambiado su paso por prisión, revelando que su "lucha ahora ya es de abajo a abajo lo más alto que se pueda". "Primero queda la sentencia. Pero vamos a soñar bonito y vamos a soñar positivo, ¿no? Porque si no, la vida..." ha añadido, reconociendo con un "evidentemente" que tiene miedo de volver a la cárcel. "Pero creo que sería una injusticia muy grande. Yo confío en la justicia y en lo que ellos digan, pero... yo como que ni lo cuento" ha añadido. Como ha afirmado su abogado, calcula que a partir de la semana que viene conozcamos la sentencia, que confía "después del juicio que será absolutoria". Amargo, por su parte, ha admitido que se arrepiente de "muchas cosas" porque "lo primero que uno tiene que hacer para avanzar es arrepentirse. Porque con el creerse que lo ha hecho bien no va a ningún lado. Todos nos equivocamos". Pero sí ha querido reiterar que es "inocente" y confía en la justicia: "No hay nada. Y aquí desde luego al final el más perjudicado soy yo".